NOLA – E’ stata aperta un’inchiesta sulla morte di Pietro Vittoria, 47enne maddalonese dipendente di una ditta di Nola, travolto ieri mattina da un tir sulla A14 a pochi chilometri dal casello di San Severo (Foggia), mentre stava posizionando la segnaletica sul bordo della carreggiata.

Pietro Vittoria, residente nel centro storico di Maddaloni lascia la moglie e due figli. Lavorava per la Edil San Felice di Nola, una ditta subappaltatrice di Autostrade per l’Italia ed era assunto regolarmente. Stando alla ricostruzione degli investigatori lo sfortunato operaio stava predisponendo la segnaletica per l’apertura di un cantiere per l’installazione di bande rumorose, ed è rimasto schiacciato tra il tir guidato da un camionista brindisino e il camion della ditta per cui lavorava.

Il tir ha investito anche altri due operai: uno è rimasto illeso e l’altro lievemente ferito.