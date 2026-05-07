Lite tra automobilisti finisce a martellate: inseguimento nel traffico di Pomigliano

POMIGLIANO D’ARCO – Attimi di forte tensione nel primo pomeriggio di oggi in zona Piazza Sant’Agnese, dove una lite tra automobilisti è degenerata in una violenta aggressione avvenuta sotto gli occhi di residenti e passanti. Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale per riportare la situazione alla calma e avviare gli accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutto sarebbe iniziato poco dopo le 13 con un inseguimento tra due automobili lungo le strade cittadine. Durante la corsa una delle vetture, una Fiat 500, sarebbe stata speronata dall’altro veicolo coinvolto.

La situazione è poi precipitata una volta giunti nei pressi di Piazza Sant’Agnese. Gli occupanti della Fiat 500, dopo aver abbandonato il mezzo, sarebbero stati inseguiti dagli altri protagonisti della vicenda. A quel punto sarebbe scattata l’aggressione fisica: alcuni presenti avrebbero utilizzato un bastone di legno e persino un martello per colpire le vittime della lite.

Scene concitate che hanno attirato l’attenzione di numerosi cittadini, molti dei quali hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri e la Polizia Locale, che hanno separato i coinvolti e avviato le verifiche per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Nonostante la violenza dell’episodio, fortunatamente nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato ferite gravi. Restano però forti la preoccupazione e lo shock tra i residenti della zona, teatro di una scena che ha trasformato il centro cittadino in un vero e proprio teatro di tensione e paura.