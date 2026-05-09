Somma, Granato incontra il presidente dell’Ente Parco Vesuvio per il rilancio del territorio

Somma Vesuviana. Il candidato sindaco Antonio Granato, ha incontrato il Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, per discutere le linee guida di un ambizioso progetto di rilancio del territorio. Al centro del colloquio istituzionale è emersa la volontà condivisa di accelerare i processi di sviluppo locale partendo dai simboli storici e culturali della città.

Tra i punti cardine del confronto spicca la riqualificazione dell’area circostante il Castello d’Alagno. Granato ha sottolineato la necessità di integrare la struttura monumentale con il tessuto economico cittadino, prevedendo spazi dedicati alle attività ristorative di eccellenza e la valorizzazione del vicino complesso ecclesiastico. Tale visione punta a trasformare il sito in un polo attrattivo capace di coniugare la sacralità dei luoghi con l’accoglienza turistica di qualità.

Durante l’incontro è stata confermata l’imminente apertura dei cantieri grazie al finanziamento già ottenuto proprio per il Castello d’Alagno. Si tratta di un passo fondamentale che permetterà di restituire alla comunità un bene prezioso, garantendo finalmente la messa in sicurezza e la piena fruibilità degli ambienti.

Un ampio passaggio della discussione è stato dedicato alla valorizzazione del Borgo Antico Casamale, cuore pulsante dell’identità sommese. Antonio Granato ha ribadito l’importanza di un colloquio costante e attivo con le paranze locali, custodi delle tradizioni secolari. In quest’ottica è già stata avviata la fase di preparazione e coordinamento per la Festa delle Lucerne del prossimo agosto, con l’obiettivo di rendere l’evento un punto di riferimento internazionale all’interno dell’area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio guidata da Raffaele De Luca.