sabato, Maggio 9, 2026
21.7 C
Napoli
scrivi qui...
Politica
tempo di lettura:1 min
366

Somma, Granato incontra il presidente dell’Ente Parco Vesuvio per il rilancio del territorio

Redazione1
di Redazione1
Adv

Somma Vesuviana. Il candidato sindaco Antonio Granato, ha incontrato il Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, per discutere le linee guida di un ambizioso progetto di rilancio del territorio. Al centro del colloquio istituzionale è emersa la volontà condivisa di accelerare i processi di sviluppo locale partendo dai simboli storici e culturali della città.

Tra i punti cardine del confronto spicca la riqualificazione dell’area circostante il Castello d’Alagno. Granato ha sottolineato la necessità di integrare la struttura monumentale con il tessuto economico cittadino, prevedendo spazi dedicati alle attività ristorative di eccellenza e la valorizzazione del vicino complesso ecclesiastico. Tale visione punta a trasformare il sito in un polo attrattivo capace di coniugare la sacralità dei luoghi con l’accoglienza turistica di qualità.

Durante l’incontro è stata confermata l’imminente apertura dei cantieri grazie al finanziamento già ottenuto proprio per il Castello d’Alagno. Si tratta di un passo fondamentale che permetterà di restituire alla comunità un bene prezioso, garantendo finalmente la messa in sicurezza e la piena fruibilità degli ambienti.

Un ampio passaggio della discussione è stato dedicato alla valorizzazione del Borgo Antico Casamale, cuore pulsante dell’identità sommese. Antonio Granato ha ribadito l’importanza di un colloquio costante e attivo con le paranze locali, custodi delle tradizioni secolari. In quest’ottica è già stata avviata la fase di preparazione e coordinamento per la Festa delle Lucerne del prossimo agosto, con l’obiettivo di rendere l’evento un punto di riferimento internazionale all’interno dell’area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio guidata da Raffaele De Luca.

Print Friendly, PDF & EmailStampa
Adv

In evidenza questa settimana

Lettera firmata

Somma. Lettera in redazione, Bianca Cefalo: “Non insegnate ai giovani a ridimensionare i propri sogni”

0
Riceviamo e pubblichiamo ‘Invece di fare i camerieri altrove, i...
Politica

Elezioni Afragola, Maria Sepe rilancia: “Con Giustino più servizi, sicurezza e spazi pubblici”

0
Intervista a Maria Sepe Candidata al Consiglio comunale di Afragola...
Comunicati Stampa

Somma Vesuviana, Nocerino apre la campagna elettorale: “Sarò garante della città”

0
Riceviamo e pubblichiamo   Piazzetta Collegiata piena di gente e pubblico...
Politica

Allarme sicurezza a Somma Vesuviana, Pd organizza incontro a Santa Maria del Pozzo

0
Negli ultimi mesi il territorio di Somma Vesuviana ha...
Politica

Rubrica Punto e Virgola, Intervista alla candidata sindaca Silvia Svanera

0
“Punto e Virgola”, la rubrica de Ilmediano già nota...

Argomenti

Lettera firmata

Somma. Lettera in redazione, Bianca Cefalo: “Non insegnate ai giovani a ridimensionare i propri sogni”

0
Riceviamo e pubblichiamo ‘Invece di fare i camerieri altrove, i...
Politica

Elezioni Afragola, Maria Sepe rilancia: “Con Giustino più servizi, sicurezza e spazi pubblici”

0
Intervista a Maria Sepe Candidata al Consiglio comunale di Afragola...
Comunicati Stampa

Somma Vesuviana, Nocerino apre la campagna elettorale: “Sarò garante della città”

0
Riceviamo e pubblichiamo   Piazzetta Collegiata piena di gente e pubblico...
Politica

Allarme sicurezza a Somma Vesuviana, Pd organizza incontro a Santa Maria del Pozzo

0
Negli ultimi mesi il territorio di Somma Vesuviana ha...
Politica

Rubrica Punto e Virgola, Intervista alla candidata sindaca Silvia Svanera

0
“Punto e Virgola”, la rubrica de Ilmediano già nota...
Cronaca

Boscoreale, schianto nella notte contro un muro: muore 24enne

0
Tragedia nella notte a Boscoreale, dove un grave incidente...
Cronaca

Spedizioni a Cannes per rapinare i ricchi dei Rolex, 3 arresti tra Napoli e Casoria

0
Tre persone sono finite in manette nell’ambito di un’inchiesta...
Cronaca

Marittimo terrorizza madre e compagna e viene arrestato: in casa pure mezzo chilo di hashish

0
A far emergere una drammatica storia di violenze e...
Adv

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Elezioni Afragola, Maria Sepe rilancia: “Con Giustino più servizi, sicurezza e spazi pubblici”
Articolo successivo
Somma. Lettera in redazione, Bianca Cefalo: “Non insegnate ai giovani a ridimensionare i propri sogni”
Adv
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.
ADV

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996