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Boscoreale, schianto nella notte contro un muro: muore 24enne

Redazione1
di Redazione1
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Tragedia nella notte a Boscoreale, dove un grave incidente stradale è costato la vita a un giovane di 24 anni. Il dramma si è consumato intorno alle 4 del mattino in via Settetermini, dove una Fiat Panda con a bordo tre ragazzi è finita violentemente contro un muro per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri, allertati da alcune segnalazioni arrivate al numero di emergenza. Quando i militari dell’Arma sono giunti nell’area dell’incidente, il personale sanitario del 118 era già impegnato nelle operazioni di soccorso.

A bordo dell’utilitaria viaggiavano tre giovani originari di Torre Annunziata, rispettivamente di 24, 22 e 20 anni. Ad avere la peggio è stato il conducente, Giuseppe Vangone, 24enne, morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo.

Gli altri due passeggeri sono stati estratti dall’abitacolo e trasferiti d’urgenza in ospedale. Il 22enne è stato ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli, mentre il 20enne si trova presso il nosocomio di Castellammare di Stabia. Entrambi restano sotto osservazione in prognosi riservata.

I carabinieri hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare cosa abbia provocato la perdita di controllo della vettura. Non si esclude alcuna ipotesi.

La salma del giovane deceduto è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferita presso l’obitorio del cimitero di Castellammare di Stabia, dove resterà a disposizione per eventuali ulteriori esami.

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