Somma Vesuviana, Nocerino apre la campagna elettorale: “Sarò garante della città”

Riceviamo e pubblichiamo

Piazzetta Collegiata piena di gente e pubblico partecipe per l’apertura della campagna elettorale di Peppe Nocerino, candidato sindaco a Somma Vesuviana. Una serata scandita dagli interventi dei candidati delle liste “Siamo Sommesi” e “Spazio Agòn”, che hanno spiegato le ragioni del loro sostegno al progetto politico guidato da Nocerino, tra richiami alla partecipazione, al radicamento sul territorio e alla necessità di costruire un’alternativa amministrativa per la città.

Nel suo intervento conclusivo, Nocerino ha ribaltato la sua idea di sostegno politico: “Non sono i candidati a sostenere me, sono io a sostenere loro e tutti i cittadini di Somma Vesuviana”, ha detto dal palco, rivendicando il percorso portato avanti negli anni di opposizione. Un passaggio accolto dagli applausi della piazza, nel quale il candidato sindaco ha parlato della propria candidatura come di una risposta alle richieste ricevute in questi anni dai cittadini: “Mi hanno chiesto coerenza, impegno, capacità di cambiare davvero le cose”.

Nocerino si è definito “garante della città”, sottolineando il proprio legame con Somma Vesuviana: “Sono un sommese autentico, figlio di questa terra”.

Non sono mancate stoccate agli avversari politici e dure critiche alla passata gestione amministrativa, dal dissesto finanziario alla gestione dei fondi del Pnrr.

Secondo il candidato sindaco, per rilanciare Somma Vesuviana servono “passione, partecipazione, idee ed entusiasmo”, archiviando definitivamente “le manovre di palazzo”.

Durante la serata è stato annunciato anche l’avvio di un tour nelle diverse zone della città, con incontri pubblici e momenti di ascolto sui territori.

Un modo per costruire un confronto diretto con cittadini, giovani, famiglie e attività produttive.

L’apertura della campagna elettorale si è chiusa in un clima di attenzione e coinvolgimento, con una piazza rimasta piena fino alla fine degli interventi.