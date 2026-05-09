Allarme sicurezza a Somma Vesuviana, Pd organizza incontro a Santa Maria del Pozzo

Negli ultimi mesi il territorio di Somma Vesuviana ha registrato un crescente numero di episodi di furti, atti vandalici e situazioni che hanno alimentato il senso di insicurezza tra cittadini e famiglie.

Di fronte a questi eventi, nasce l’esigenza di accendere i riflettori sul tema della sicurezza urbana, della prevenzione e della tutela del territorio.

Per questo motivo cittadini, associazioni, commercianti e organi di informazione sono invitati all’incontro pubblico dal titolo:

“La Sicurezza Urbana a Somma Vesuviana”

L’appuntamento si terrà Martedì 12 maggio alle ore 19:00, presso il Convento dei Frati Minori di Santa Maria del Pozzo.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati temi legati alla sicurezza, al presidio del territorio, alla collaborazione tra istituzioni e cittadini e alle possibili azioni da mettere in campo per contrastare degrado e criminalità.

Ad introdurre e moderare il dibattito sarà Carlo Fraticelli. Interverranno inoltre i candidati al Consiglio Comunale per il Partito Democratico Salvatore Piccolo e Umberto Parisi, preceduti dal saluto del segretario cittadino del Partito Democratico Francesco Barra.

Le conclusioni saranno affidate alla candidata sindaca Silvia Svanera.

L’incontro sarà aperto al contributo dei cittadini, nella convinzione che il tema della sicurezza riguardi l’intera comunità e richieda ascolto, presenza e risposte concrete.

La cittadinanza è invitata a partecipare.