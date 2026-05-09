Spedizioni a Cannes per rapinare i ricchi dei Rolex, 3 arresti tra Napoli e Casoria

Tre persone sono finite in manette nell’ambito di un’inchiesta internazionale sui furti di orologi di pregio commessi in Francia. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato tra Napoli e Casoria su richiesta dell’autorità giudiziaria francese, che ha emesso i mandati di arresto europeo nei confronti di due uomini e una donna, tutti residenti nell’area napoletana.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile partenopea in stretta sinergia con il Servizio Centrale Operativo e con la polizia francese, impegnata da mesi nel contrasto alle bande specializzate nei colpi ai danni di turisti e imprenditori nelle località della Costa Azzurra.

Gli indagati, di età compresa tra i 50 e i 55 anni, sono sospettati di aver preso parte a un tentativo di furto avvenuto il 21 aprile 2025 a Cannes. Vittima del colpo sarebbe stato un turista russo che portava al polso un orologio di lusso dal valore stimato di circa 200mila euro. Il furto non sarebbe andato a segno, ma gli elementi raccolti dagli investigatori francesi hanno consentito di identificare i presunti responsabili.

Le perquisizioni e gli arresti sono scattati nelle prime ore della giornata nelle abitazioni degli indagati. Terminati gli accertamenti, i due uomini sono stati trasferiti nel carcere di Napoli Poggioreale, mentre la donna è stata condotta nella struttura penitenziaria di Secondigliano.

L’inchiesta rientra in un più ampio piano investigativo internazionale finalizzato a contrastare le organizzazioni che operano nel settore dei furti di beni di lusso nelle principali mete turistiche europee.