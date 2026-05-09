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Sant’Anastasia al voto, si alzano i toni dopo gli eventi: le coalizioni si punzecchiano

Redazione1
di Redazione1
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Entra nel vivo la campagna elettorale per le Comunali di Sant’Anastasia. Dopo la presentazione ufficiale delle liste e gli ultimi appuntamenti pubblici andati in scena nelle scorse ore, i candidati sindaco iniziano a delineare con maggiore forza la propria visione politica, puntando soprattutto su esperienza amministrativa, partecipazione e identità dei rispettivi schieramenti.

Tra i messaggi più netti c’è quello del sindaco uscente Carmine Esposito, che ha scelto di insistere sul tema della competenza amministrativa. In un post pubblicato sui social, Esposito ha ribadito che “amministrare non è un gioco” e che guidare una città complessa come Sant’Anastasia “non ammette improvvisazione”. Un passaggio che appare come una chiara risposta al clima acceso della campagna elettorale e alle critiche degli avversari. Il primo cittadino ha inoltre rivendicato il lavoro svolto con le forze civiche e politiche della sua coalizione, sottolineando di aver costruito “una squadra di persone qualificate” e parlando dell’esperienza come elemento centrale per governare il territorio.

Di tono diverso, ma ugualmente deciso, il messaggio lanciato dal candidato Mariano Caserta. Dopo la presentazione delle liste avvenuta ieri sera in piazza Cattaneo, Caserta ha puntato molto sul coinvolgimento popolare e sul concetto di cambiamento. Nel suo intervento ha parlato di “una città che si sveglia”, ringraziando i 128 candidati che sostengono il progetto politico e definendoli persone animate da “passione, entusiasmo e sacrificio”. Caserta ha anche invitato gli elettori a “cambiare assieme Sant’Anastasia”, insistendo sulla necessità di aprire una nuova fase politica per il paese.

A infiammare ulteriormente il dibattito ci hanno pensato anche le parole di Alessandro Pace. Il candidato ha voluto fare chiarezza sulle voci relative a possibili apparentamenti o accordi futuri, negando qualsiasi trattativa politica. “Il mio unico obiettivo è vincere questa sfida insieme alla mia squadra”, ha scritto, spiegando di voler mantenere “una linea politica libera, coerente e trasparente”. Un messaggio che punta a rafforzare l’immagine di indipendenza del suo progetto elettorale.

Con le liste ormai presentate e gli eventi pubblici già archiviati, la campagna elettorale di Sant’Anastasia entra ora nella fase decisiva. I candidati si preparano alle ultime settimane prima del voto puntando soprattutto sulla comunicazione diretta, sui social e sul contatto con cittadini ed elettori.

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