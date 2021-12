Napoli – Atalanta, non l’ho vista (la ventunesima dell’alieno Gennaro)

Ciao, sono Gennaro, un alieno venuto da molto lontano. Ho tante capacità che gli esseri umani non hanno, ma non ho maturato ancora la capacità di fare due cose contemporaneamente, le femmine del mio pianeta lo fanno, anche le vostre? A parte gli scherzi, non ho visto la partita, ero in un luogo, a fare delle cose, dove non c’era un apparecchio televisivo. Ho solo visto il risultato che cambiava, e nel giro di pochissimi minuti l’ho visto passare dal 2 – 1 al 2 – 3.

Non ho molto da dire sulla partita, il Napoli recupera lo svantaggio, va su, ma poi si fa rimontare. Per gli azzurri vanno in rete Zielinski e Mertens. Non ho seguito la partita, non ho potuto apprezzarne la storia. Ho letto di un Napoli che non ha potuto fare di più, che ha decorosamente gareggiato, contro una squadra in piena forza, senza uomini importanti e quindi senza tutti gli uomini che potessero dare spinta alla squadra.

Avrà ragione chi dice che gli infortuni si fanno sentire, ed effettivamente stanno diventando tanti. Il Napoli sta uscendo da questo periodo non benissimo, perde uomini, e perde punti. Il primo posto è perso, ed ora servirà tenere strette le due che lo precedono. Non l’ho vista, ma mi sono amareggiato. Per fortuna stavo facendo altro, e ho sofferto meno di molti di voi, e forse sarà stato meglio così per il mio sistema circolatorio alieno.