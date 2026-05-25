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Il dottore si prende la rivincita: Raimo è il nuovo sindaco di San Vitaliano

Redazione1
di Redazione1
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PASQUALE RAIMO È IL NUOVO SINDACO DI SAN VITALIANO: RIBALTATO IL RISULTATO DEL 2023

 

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