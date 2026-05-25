Il dottore si prende la rivincita: Raimo è il nuovo sindaco di San Vitaliano

SAN VITALIANO – Arriva l’esito delle elezioni comunali 2026 a San Vitaliano: la lista “San Vitaliano in Buone Mani” conquista il successo elettorale. Pasquale Raimo è il nuovo sindaco della città, dopo una sfida amministrativa che nelle ultime settimane aveva acceso il confronto politico locale e attirato l’attenzione della comunità.

La coalizione guidata da Raimo si è presentata agli elettori con una squadra composta da figure già conosciute sul territorio e con esperienza nel contesto cittadino. Tra i candidati della lista figuravano Alaia Pina, Ciraulo Loredana, Marzullo Francesco, Mascia Ivana, Mascia Domenico, Perrone Emilio, Piccolo Giuseppe, Piscopo Pietro, Pizzini Pasquale, Sanges Rosanna, Spiezia Nunzia e Spiezia Antonio. Durante la campagna elettorale il gruppo aveva concentrato il proprio programma su questioni legate ai servizi pubblici, al decoro urbano, alla sicurezza e al rafforzamento del dialogo tra amministrazione e cittadini.

Sul fronte opposto, la lista “San Vitaliano Merita”, con candidato sindaco Giovanni Malesci, aveva invece costruito la propria proposta politica puntando soprattutto sul cambiamento amministrativo e sul coinvolgimento della cittadinanza. A sostegno di Malesci c’erano Allocca Gennaro Raffaele, Apice Nicola, Bifulco Custode detto Dino, Di Sarno Antonio, Esposito Consuelo, Maione Francesco, Marotta Antonio, Roberto Assunta, Salvagni Elena, Sasso Alfredo, Sasso Giovanni e Spiezia Aurora Enrichetta.

L’affermazione di Pasquale Raimo arriva al termine di una campagna elettorale molto partecipata, scandita da incontri pubblici, presentazioni di programmi e confronti tra i candidati. Con la vittoria della lista “San Vitaliano in Buone Mani” si apre ora una nuova fase politica per il Comune. Nei prossimi giorni sono attese la proclamazione ufficiale degli eletti e la definizione della nuova squadra di governo cittadino.