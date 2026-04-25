Parlare bene sui social: come costruire relazioni autentiche

Sui social oggi passano relazioni, opinioni, lavori, discussioni: è una piazza abitata da tutti, dai più giovani ai meno giovani, e il modo in cui parliamo lì dentro dice molto di noi. Saper comunicare con rispetto e chiarezza, senza scivolare nel modello dei “leoni da tastiera”, è un atto di responsabilità verso sé stessi e gli altri.

L’autenticità diventa così il nostro vero “mi distinguo”: esprimere la nostra opinione con eleganza e verità ci rende riconoscibili, credibili e capaci di costruire relazioni davvero autentiche, anche dietro uno schermo.

Che ci piaccia o no, una parte importante delle nostre relazioni oggi passa da lì: social, chat, commenti, direct. È il nuovo bar sotto casa, il tavolo del pranzo della domenica, la sala d’attesa del medico: ci siamo tutte e tutti, dai diciottenni ai sessantenni, senza distinzione di genere, città, professione.

Eppure, in questo spazio affollato, spesso dimentichiamo una cosa essenziale: dietro ogni schermo c’è una persona. Con il suo sonno arretrato, le sue preoccupazioni, le sue giornate storte e le sue piccole gioie. Proprio come noi.

Saper comunicare bene sui social non è solo una questione di “immagine” o di branding personale. È un atto di responsabilità. Significa esprimere la propria opinione senza annientare quella altrui, dire la propria verità senza trasformarla in una clava.

E poi ci sono loro, i famosi “leoni da tastiera” – individui che utilizzano internet e i social media per esprimere aggressività, odio, insulti o minacce, nascondendosi dietro l’anonimato o la distanza di uno schermo N.d.R. -.

Quelli che digitano con il coraggio che non avrebbero mai guardandoti negli occhi. Perché è così importante riconoscerli e tenersi alla larga, almeno emotivamente?

Per tre ragioni.

La prima: consumano energie. Ingaggiare una discussione con chi non vuole davvero capire, ma solo sfogarsi, è come cercare di svuotare il mare con un cucchiaino.

Se ne esce stanchi, svuotati e con la sensazione di non essere stati ascoltati (ed è vero!)

La seconda: spostano il focus. Invece di concentrarti su ciò che vuoi davvero dire, finisci per difenderti, giustificarti, spiegarti a oltranza. Il rischio è che la tua voce autentica si perda, coperta dal rumore.

La terza: inquinano il clima. Un commento aggressivo, ironico nel modo sbagliato, umiliante, può zittire non solo te, ma anche altre persone che magari avrebbero avuto qualcosa di prezioso da aggiungere. È un boomerang collettivo.

Questo non significa scappare da ogni confronto, né vivere in una bolla di cuoricini e approvazioni.

Significa scegliere con chi vale la pena dialogare e dove, invece, è più sano lasciare andare con un elegante “non rispondo”. Che è una forma di auto-tutela, non di debolezza.

In tutto questo, il punto centrale resta uno: l’autenticità.

Essere autentici non significa necessariamente dire “tutto a tutti”, sempre. Vuol dire che ciò che scegliamo di condividere ci assomiglia davvero. È coerente con i nostri valori, con il nostro modo di stare al mondo. Non è una maschera costruita solo per piacere, convincere o raccogliere consensi.

Sui social, l’autenticità è il nostro mi distinguo. In un mare di copie, filtri e frasi fatte, chi parla con voce propria si nota. E non perché urla più forte, ma perché suona vero. Non perfetto: vero.

Autenticità: come si fa, concretamente?

Intanto, partendo da questo presupposto: ho diritto alla mia opinione, e tu hai diritto alla tua. Non devo convertirti, ma posso mostrarti il mio punto di vista con rispetto, chiarezza e, perché no, un filo di ironia.

Invece di scrivere: “Solo un ignorante può pensarla così”, possiamo dire: “Io la vedo in modo diverso, per me è importante che…”

Invece di: “Siete tutti ridicoli”, possiamo provare con: “Non mi riconosco in questo approccio, io preferisco…”

Non è buonismo, è eleganza comunicativa. È la capacità di tenere insieme due realtà: io e te siamo diversi, ma entrambi degni di rispetto.

E poi c’è un altro tema: il coraggio di mostrarsi.

Quando condividiamo un pensiero, un dubbio, un’esperienza personale, rischiamo qualcosa. Rischiamo di non piacere a tutti. Ma, notizia: non piacciamo a tutti, comunque, anche da silenziosi. Almeno, se siamo autentici, piacciamo a chi ci riconosce davvero.

Costruire relazioni autentiche sui social significa proprio questo: permettere agli altri di incontrare la nostra unicità, non una versione patinata e finta. È mostrarsi con misura, certo, ma senza tradirsi.

Perché sì, possiamo essere professionali e umani, competenti e autoironici, profondi e leggeri. Non è vietato. Anzi, è tremendamente attraente.

Alla fine, la domanda non è: come faccio ad avere più like?

La domanda vera è: che tipo di traccia voglio lasciare, quando passo da qui? Che qualità di conversazioni desidero generare?

Parlare bene sui social non è solo strategia digitale: è educazione emotiva, intelligenza relazionale, cura di sé e degli altri. È scegliere di non diventare mai leoni da tastiera, ma persone che, anche dietro uno schermo, ricordano che la parola è un ponte. E che vale la pena usarla bene, con mente lucida e cuore acceso.