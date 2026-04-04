Comunicare con i più piccoli: far fiorire la loro interiorità come la primavera

Come parliamo ai bambini e agli adolescenti oggi, così loro parleranno un domani a sé stessi e al mondo. In questo articolo esploriamo come parole, silenzi e gesti possano diventare un “clima di primavera” capace di far fiorire la loro interiorità, soprattutto quando si chiudono, non parlano o sembrano irraggiungibili. Strumenti semplici, esempi concreti e un linguaggio quotidiano per aiutare genitori ed educatori a trasformare la comunicazione in uno spazio di crescita e di incontro autentico.

C’è una stagione in cui tutto sembra possibile.

La terra si risveglia, le gemme si ostinano a fiorire anche dopo inverni lunghissimi, la luce cambia colore. È la primavera!

Se ci pensiamo, bambini e adolescenti sono una primavera continua: crescono, si trasformano, si mettono alla prova, cambiano idea, sbocciano a modo loro.

E noi adulti – genitori, insegnanti, educatori – siamo il clima emotivo in cui questa fioritura avviene: le nostre parole, i nostri silenzi, i gesti, persino i sospiri, sono acqua o gelo, sole o vento troppo forte.

In questo articolo voglio essere più pratica del solito: niente grandi teorie, ma strumenti semplici per comunicare con i più piccoli (e i meno piccoli) quando fanno più fatica a parlare, quando si chiudono, quando sembrano lontani anni luce.

Perché la comunicazione non è solo “parlare con loro”: è insegnare loro come parleranno – sin da oggi – e, poi, un giorno con sé stessi e con il mondo.

Quando il bambino o l’adolescente si chiude

Genitori ed insegnanti me lo raccontano: “Non parla. Si chiude in camera. Alle mie domande risponde con un ‘non lo so o con un’alzata di spalle.”

La nostra prima reazione, comprensibilmente, è quella di “scuotere l’albero”: incalzare, fare domande, spiegare, insistere. Di solito è la strategia peggiore.

Proviamo un altro approccio.

Situazione tipica: rientro da scuola

Lui/lei è silenzioso, visibilmente teso.

Approccio classico (che non funziona quasi mai): Che hai? È successo qualcosa? Perché sei così? Me lo devi dire, altrimenti come faccio ad aiutarti?

Effetto: si chiude ancora di più. Perché si sente “sotto esame”, non capito, messo all’angolo.

Proviamo a cambiare copione.

Approccio consapevole:

Ti vedo un po’ pensieroso oggi.

Non ti chiedo nulla adesso, ma se hai voglia di raccontarmi, io ci sono. Anche più tardi, anche domani.

E poi… tacere davvero. Restare, non invadere. Far vedere con il corpo che siamo disponibili: cucinando, sistemando, guidando in macchina. Molti ragazzi parlano proprio quando sentono che non sono “puntati i riflettori” su di loro.

Un’altra frase utile, quando il silenzio si protrae: Non voglio forzarti a parlare. A me importa come stai, non che tu mi racconti tutto. Se preferisci, possiamo solo stare un po’ insieme.

Tradotto: ti rispetto, non ti controllo. E questa è già una comunicazione potentissima.

La trappola del “perché…”

Siamo cresciuti a “Perché piangi?”, “Perché sei arrabbiato?”, “Perché hai fatto così?”.

Il punto è che il “perché” mette i bambini e gli adolescenti in una posizione difensiva. È una parola che suona come un interrogatorio, non come un abbraccio.

Quando chiediamo “Perché ti comporti così?”, spesso stiamo dicendo: “Dimostrami che hai una ragione valida per sentire quello che senti”.

Di fatto poniamo l’altro nella condizione di sentirsi ancora più “spaesato”: nella maggior parte dei casi non sa, consapevolmente, il motivo per cui lo sta facendo. Con la nostra domanda spingiamo l’altro ad irrigidirsi, chiudersi, sentire di non avere risposte e, capite bene, è ulteriormente sconfortante.

Proviamo a sostituire il “perché” con domande più morbide e aperte.

Invece di: Perché non parli mai a tavola?

Possiamo dire: Mi piacerebbe capire cosa succede per te quando siamo tutti a tavola. Ti va di raccontarmelo, anche solo un pezzetto?

Invece di: Perché hai risposto male alla prof?

Possiamo provare: Raccontami cosa è successo prima che tu rispondessi così alla prof. Come ti sei sentito in quel momento?

Oppure, con un adolescente molto chiuso: Secondo te, se potessimo rivedere quella scena dall’esterno, cosa vedremmo? Da dove comincerebbe il problema?

Così spostiamo il focus dal giudizio alla curiosità. Non “accusa”, ma “indagine gentile”.

Quando cercano contatto… e non ce ne accorgiamo

I bambini e i ragazzi chiedono attenzioni in modi molto creativi: a volte gesticolano, a volte urlano, a volte fanno finta di niente, ma restano lì, orbitando intorno a noi come satelliti.

Un bambino che ti porta mille volte il suo disegno, che ti interrompe spesso, che fa domande “banali”, in realtà sta chiedendo: Mi vedi? Sono importante per te?

Un’adolescente che risponde in modo brusco, che provoca, che ironizza su tutto, spesso sta dicendo: Riesci a restarmi vicino anche quando non sono facile da amare?

Qui possiamo usare una comunicazione che “verbalizza” ciò che sentiamo e ciò che vediamo.

Esempio con un bambino: Vedo che oggi hai tanta voglia di stare con me. Adesso finisco questa cosa e poi sono tutta per te per dieci minuti. Li usiamo come vuoi tu.

È concreto, è chiaro, è misurabile. E non colpevolizza.

Esempio con un adolescente: Sento che sei arrabbiato anche con me, forse. Ti dico solo questo: anche se non sai come dirmi le cose, io non scappo. Quando e se ti va, parliamo.

Non stiamo sminuendo l’emozione. La stiamo riconoscendo, tenendo il punto, restando presenti.

Piccoli gesti, grandi messaggi

La comunicazione con i più piccoli (e con i grandi in trasformazione) passa da dettagli minuscoli che diventano enormi.

Qualche esempio pratico:

– Un bambino che non parla del litigio a scuola

Invece di: Ma che sarà mai, capita! Domani è un altro giorno.

Possiamo dire: Immagino non sia stato bello. Se vuoi, possiamo fare finta di essere al teatro e tu mi fai vedere come è andata, senza usare le parole.

Diamo un canale alternativo: il gioco.

– Un’adolescente chiusa in camera

Invece di: Stai sempre chiusa lì dentro, non è normale.

Possiamo dire: Vedo che per te la camera è un rifugio importante. Ti porto un tè / una tisana e rimango qui sulla porta due minuti. Non dico niente, giuro.

Arriviamo, senza invadere. Facciamo sentire che c’è un filo, anche sottile.

– Un bambino che fa mille domande di fila

Invece di: Basta domande, mi stai facendo venire mal di testa.

Possiamo dire: Amo la tua curiosità, è un superpotere. Adesso però rispondo solo ad altre due domande e poi mi fermo, perché ho bisogno di riposarmi un po’.

Così non gli stiamo dicendo “sei troppo”, ma “io ho un limite”. Sono due messaggi molto diversi.

In sintesi: comunicare per far fiorire

La comunicazione con bambini e adolescenti non è perfezione, è allenamento.

Non servono frasi magiche, serve presenza.

Tre idee da tenere in tasca:

Meno “perché”, più “come ti sei sentito?”, “cosa è successo prima?” Meno interrogatori, più racconti condivisi: “Ti va di farmi vedere /raccontare un pezzetto di come è andata?” Meno parole riempitive, più gesti chiari: “Sono qui”, “Ti vedo”, “Non ti forzo”, “Ti rispetto”.

Come la primavera, anche loro non fioriscono a comando.

Ma se impariamo a essere un clima gentile – fermo, ma accogliente – scopriremo che la comunicazione non è solo dire, è soprattutto permettere all’altro di esistere così com’è, mentre piano piano trova le proprie parole.