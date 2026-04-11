sabato, Aprile 11, 2026
20.3 C
Napoli
scrivi qui...
ComunichiAmoRubriche
tempo di lettura:3 min
336

Allenare la presenza: comunicare al meglio ad un colloquio o a un esame importante

Simona Letizia Ilardo
di Simona Letizia Ilardo

Colloqui di lavoro, prove orali di esami e concorsi non sono solo verifiche di conoscenze, ma palcoscenici in cui tutto di noi comunica: voce, postura, sguardo, emozioni. In questo articolo propongo strategie concrete di comunicazione olistica per gestire l’ansia, usare il corpo come alleato e trasformare la paura in presenza. Perché rendere al meglio non significa essere perfetti, ma saper abitare con consapevolezza quei pochi minuti decisivi.

 

 

C’è un momento, prima di entrare in aula o in sala colloqui, in cui il cuore accelera, la bocca si secca e la mente comincia a elencare tutti i possibili disastri. È lì che si gioca una parte fondamentale della nostra performance: non solo su ciò che sappiamo dire, ma su come lo comunichiamo con tutto il corpo.

Da coach e “guida per abili comunicatori” che vive di parole, ti porto con me dietro le quinte della comunicazione “olistica”: quella che coinvolge voce, sguardo, postura, respirazione, emozioni. Perché un buon esame orale o un buon colloquio non è mai solo un quiz: è un incontro tra persone.

Prima regola: allenare la presenza, non la perfezione 

L’obiettivo non è “non avere paura”, ma imparare a restare presenti anche con la paura addosso. Accettare l’emozione, invece di combatterla, libera energia.

Due esercizi semplici:

– Respiro 4–2–6: inspira contando fino a 4, trattieni 2, espira 6. Per qualche minuto, prima di entrare. L’espirazione più lunga aiuta il sistema nervoso a calmarsi.

– Radicamento: in piedi, senti i piedi ben appoggiati a terra, come radici. Immagina di “allargarti” nello spazio invece di rimpicciolirti. La postura influenza il pensiero, più di quanto crediamo.

La comunicazione del corpo: quando entri, stai già parlando 

Postura, sguardo, modo di sederti: tutto questo comunica prima ancora che inizi l’esame.

– Entra con un passo deciso, non affrettato.

– Saluta guardando negli occhi, senza fissare, ma “incontrando” lo sguardo.

– Quando ti siedi, evita di crollare sulla sedia o irrigidirti come una statua: schiena dritta ma morbida, piedi a terra, mani visibili (sul tavolo o in grembo).

Sono segnali di apertura e affidabilità, utili tanto con una commissione d’esame quanto con un recruiter.

La voce: il ponte tra la tua mente e chi ti ascolta 

Una voce troppo bassa trasmette insicurezza, una voce troppo veloce fa perdere contenuto.

Allenati a:
– Parlare leggermente più lentamente di come faresti tra amici. È il ritmo dell’ascolto.
– Fare piccole pause: dopo le frasi importanti, inspira, lascia un secondo di silenzio. Denota padronanza, non indecisione.
– Articolare bene le parole: come se dovessi far arrivare la frase all’ultima persona in fondo alla stanza.

Le parole: preparare contenuti, non copioni 

Ripetere a memoria è il modo migliore per andare in tilt alla prima domanda imprevista. Meglio costruire mappe mentali.

Comunicazione efficace per un colloquio di lavoro:

– Tre messaggi chiave su di te: competenze, risultati, modo di lavorare.
– Due esempi concreti di situazioni gestite bene (un problema risolto, un lavoro di squadra, una scadenza complessa).

Comunicazione per una prova orale d’esame o concorso: 

– Schemi sintetici invece di frasi intere, con parole-chiave.

– Collegamenti tra argomenti: allenati a “costruire ponti” tra i temi.

La formula magica: ascolta–rispondi–riporta 

Per guadagnare tempo e mostrare presenza:

  1. Ascolta bene la domanda.
  2. Riassumila brevemente: Se ho capito bene, mi sta chiedendo di…
  3. Rispondi.
  4. Chiudi riportando al punto iniziale: Quindi, in sintesi…, e colleghi.

Così dimostri chiarezza, anche quando sei emozionata.

Emozioni: integriamole, non censuriamole 

Puoi essere preparatissima e avere comunque le mani fredde. Va bene così.

Un piccolo trucco:
– Dai un nome alla sensazione: Mi sento agitata.
– Aggiungi: È normale, significa che ci tengo.
– Poi riporti il focus fuori: Chi ho davanti? Cosa vuole sapere davvero?

Quando smetti di combattere la tua emozione, lei smette di combattere te.

E infine ricorda: un colloquio o un orale non giudicano il tuo valore come persona, ma solo una prestazione in un giorno specifico. Tu sei molto di più di quel singolo momento e, paradossalmente, è proprio quando lo ricordi al tuo corpo e alla tua mente che inizi a rendere al meglio.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Pitbull senza guinzaglio aggredisce uomo e cane: paura in centro a Pomigliano

0
Momenti di paura a Pomigliano d’Arco, dove un uomo...
Avvenimenti

Somma Vesuviana, Sabato dei Fuochi senza fuochi: cosa è successo davvero

0
Quest’anno, a Somma Vesuviana, il tradizionale Sabato dei Fuochi...
Cronaca

Due giovani centrati da proiettili, notte di fuoco ad Acerra

0
Due giovani sono stati feriti nella notte ad Acerra...
Cronaca

Saviano, auto della polizia locale data alle fiamme: individuato un 42enne

0
Il silenzio della notte di gennaio fu spezzato da...
Comunicati Stampa

Pollena Trocchia, distribuiti all’I.C. Gaetano Donizetti gli opuscoli “StradAmica”

0
Riceviamo e pubblichiamo Partita la consegna degli opuscoli “StradAmica”...

Argomenti

Cronaca

Pitbull senza guinzaglio aggredisce uomo e cane: paura in centro a Pomigliano

0
Momenti di paura a Pomigliano d’Arco, dove un uomo...
Avvenimenti

Somma Vesuviana, Sabato dei Fuochi senza fuochi: cosa è successo davvero

0
Quest’anno, a Somma Vesuviana, il tradizionale Sabato dei Fuochi...
Cronaca

Due giovani centrati da proiettili, notte di fuoco ad Acerra

0
Due giovani sono stati feriti nella notte ad Acerra...
Cronaca

Saviano, auto della polizia locale data alle fiamme: individuato un 42enne

0
Il silenzio della notte di gennaio fu spezzato da...
Comunicati Stampa

Pollena Trocchia, distribuiti all’I.C. Gaetano Donizetti gli opuscoli “StradAmica”

0
Riceviamo e pubblichiamo Partita la consegna degli opuscoli “StradAmica”...
Comunicati Stampa

Cercola: riconoscimento per Antonia Ricciardi, ambasciatrice della pizza nel mondo

0
Riceviamo e pubblichiamo Stamattina, il sindaco Biagio Rossi ha...
Politica

Acerra, ok dal Consiglio al nuovo istituto Munari: saranno rifatte anche strade e piazze

0
ACERRA - Consiglio comunale, via libera alla realizzazione della...
Cronaca

Allarme bomba a Pompei, evacuato il liceo “E. Pascal”

0
Questa mattina, intorno alle 11, è arrivata una telefonata...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Pollena Trocchia, distribuiti all’I.C. Gaetano Donizetti gli opuscoli “StradAmica”
Articolo successivo
Saviano, auto della polizia locale data alle fiamme: individuato un 42enne
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996