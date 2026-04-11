Allenare la presenza: comunicare al meglio ad un colloquio o a un esame importante

Colloqui di lavoro, prove orali di esami e concorsi non sono solo verifiche di conoscenze, ma palcoscenici in cui tutto di noi comunica: voce, postura, sguardo, emozioni. In questo articolo propongo strategie concrete di comunicazione olistica per gestire l’ansia, usare il corpo come alleato e trasformare la paura in presenza. Perché rendere al meglio non significa essere perfetti, ma saper abitare con consapevolezza quei pochi minuti decisivi.

C’è un momento, prima di entrare in aula o in sala colloqui, in cui il cuore accelera, la bocca si secca e la mente comincia a elencare tutti i possibili disastri. È lì che si gioca una parte fondamentale della nostra performance: non solo su ciò che sappiamo dire, ma su come lo comunichiamo con tutto il corpo.

Da coach e “guida per abili comunicatori” che vive di parole, ti porto con me dietro le quinte della comunicazione “olistica”: quella che coinvolge voce, sguardo, postura, respirazione, emozioni. Perché un buon esame orale o un buon colloquio non è mai solo un quiz: è un incontro tra persone.

Prima regola: allenare la presenza, non la perfezione

L’obiettivo non è “non avere paura”, ma imparare a restare presenti anche con la paura addosso. Accettare l’emozione, invece di combatterla, libera energia.

Due esercizi semplici:

– Respiro 4–2–6: inspira contando fino a 4, trattieni 2, espira 6. Per qualche minuto, prima di entrare. L’espirazione più lunga aiuta il sistema nervoso a calmarsi.

– Radicamento: in piedi, senti i piedi ben appoggiati a terra, come radici. Immagina di “allargarti” nello spazio invece di rimpicciolirti. La postura influenza il pensiero, più di quanto crediamo.

La comunicazione del corpo: quando entri, stai già parlando

Postura, sguardo, modo di sederti: tutto questo comunica prima ancora che inizi l’esame.

– Entra con un passo deciso, non affrettato.

– Saluta guardando negli occhi, senza fissare, ma “incontrando” lo sguardo.

– Quando ti siedi, evita di crollare sulla sedia o irrigidirti come una statua: schiena dritta ma morbida, piedi a terra, mani visibili (sul tavolo o in grembo).

Sono segnali di apertura e affidabilità, utili tanto con una commissione d’esame quanto con un recruiter.

La voce: il ponte tra la tua mente e chi ti ascolta

Una voce troppo bassa trasmette insicurezza, una voce troppo veloce fa perdere contenuto.

Allenati a:

– Parlare leggermente più lentamente di come faresti tra amici. È il ritmo dell’ascolto.

– Fare piccole pause: dopo le frasi importanti, inspira, lascia un secondo di silenzio. Denota padronanza, non indecisione.

– Articolare bene le parole: come se dovessi far arrivare la frase all’ultima persona in fondo alla stanza.

Le parole: preparare contenuti, non copioni

Ripetere a memoria è il modo migliore per andare in tilt alla prima domanda imprevista. Meglio costruire mappe mentali.

Comunicazione efficace per un colloquio di lavoro:

– Tre messaggi chiave su di te: competenze, risultati, modo di lavorare.

– Due esempi concreti di situazioni gestite bene (un problema risolto, un lavoro di squadra, una scadenza complessa).

Comunicazione per una prova orale d’esame o concorso:

– Schemi sintetici invece di frasi intere, con parole-chiave.

– Collegamenti tra argomenti: allenati a “costruire ponti” tra i temi.

La formula magica: ascolta–rispondi–riporta

Per guadagnare tempo e mostrare presenza:

Ascolta bene la domanda. Riassumila brevemente: Se ho capito bene, mi sta chiedendo di… Rispondi. Chiudi riportando al punto iniziale: Quindi, in sintesi…, e colleghi.

Così dimostri chiarezza, anche quando sei emozionata.

Emozioni: integriamole, non censuriamole

Puoi essere preparatissima e avere comunque le mani fredde. Va bene così.

Un piccolo trucco:

– Dai un nome alla sensazione: Mi sento agitata.

– Aggiungi: È normale, significa che ci tengo.

– Poi riporti il focus fuori: Chi ho davanti? Cosa vuole sapere davvero?

Quando smetti di combattere la tua emozione, lei smette di combattere te.

E infine ricorda: un colloquio o un orale non giudicano il tuo valore come persona, ma solo una prestazione in un giorno specifico. Tu sei molto di più di quel singolo momento e, paradossalmente, è proprio quando lo ricordi al tuo corpo e alla tua mente che inizi a rendere al meglio.