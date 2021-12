Incidente sulla Nazionale, Somma prega per la 16enne Dalila

SOMMA VESUVIANA – La città di Somma Vesuviana vive ore di angoscia per Dalila, la 16enne coinvolta nella notte tra sabato e domenica, in un terribile incidente avvenuto in via Nazionale delle Puglie a Casalnuovo.

La giovanissima era insieme ad uno suo coetaneo in sella ad uno scooter che si è scontrato con due auto prima di disarcionarla, facendola ruzzolare sull’asfalto, reso scivoloso dalla pioggia caduta nel corso della serata.

Stando a quanto riferito da Il Mattino, la giovane è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli. Nell’incidente ha riportato danni cerebrali che richiedono un intervento chirurgico. Indagini dei carabinieri in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.