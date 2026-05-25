Giustino fa il cappotto al centrodestra: il campo largo si prende Afragola

Ad Afragola si profila una svolta politica destinata a lasciare il segno. Gennaro Giustino, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, è ha conquistato fascia tricolore dopo uno scrutinio che ha evidenziato un vantaggio sempre più netto sulla candidata del centrodestra Alessandra Iroso.

Con il passare delle ore, infatti, il distacco tra i due candidati si è consolidato fino a sfiorare i venti punti percentuali, un dato che fotografa una vera e propria débâcle per il centrodestra cittadino. Nonostante il sostegno di ben dieci liste e l’appoggio di esponenti storici dell’area moderata locale, la coalizione non è riuscita a contenere l’avanzata del cosiddetto campo largo guidato da Giustino.

I primi dati raccontano di una città che ha scelto di voltare pagina dopo anni di equilibri politici differenti. Il risultato rappresenta anche un duro colpo per i riferimenti politici del centrodestra afragolese e per la parlamentare Pina Castiello, da anni tra i volti principali dell’area conservatrice sul territorio.

Dalle proiezioni emergono già anche le prime indicazioni sulla composizione del futuro consiglio comunale. La lista più votata risulterebbe “A Testa Alta”, che avrebbe raccolto un consenso particolarmente significativo. Subito dietro si piazza il Partito Democratico, altro protagonista della vittoria della coalizione progressista.

In città il clima è quello delle grandi occasioni per i sostenitori di Giustino, mentre nel centrodestra si apre inevitabilmente una fase di riflessione dopo un risultato considerato da molti inatteso nelle proporzioni.

Adesso resta da attendere soltanto i dati ufficiali definitivi e la distribuzione dei seggi, ma ad Afragola il quadro politico appare già profondamente cambiato.