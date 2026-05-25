Undici tessere elettorali nel sottosella: scatta denuncia per corruzione elettorale

Un controllo dei Carabinieri nei pressi di un seggio elettorale di Mugnano di Napoli ha portato alla denuncia di un 49enne accusato di corruzione elettorale. L’uomo, un operatore ecologico già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato sorpreso dopo uno scambio ritenuto sospetto avvenuto all’esterno della struttura di voto di via Cristoforo Colombo.

Secondo quanto emerso, i militari della sezione operativa di Marano e della stazione di Mugnano stavano monitorando l’area quando hanno notato un uomo consegnare una tessera elettorale ad un’altra persona. Un gesto che ha immediatamente attirato l’attenzione dei Carabinieri, intervenuti poco dopo per bloccare il 49enne mentre tentava di allontanarsi a bordo del proprio scooter.

Durante la perquisizione del mezzo è stata fatta la scoperta: nel sottosella erano custodite undici tessere elettorali intestate a cittadini residenti a Mugnano. Insieme ai documenti sono stati trovati anche alcuni volantini riportanti il fac-simile della scheda elettorale con preferenze già espresse, materiale che gli investigatori ritengono possa essere stato utilizzato come indicazione di voto.

Tutto è stato sequestrato per gli accertamenti del caso mentre per il 49enne è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il contesto della vicenda e verificare se vi siano altre persone coinvolte.

L’operazione rientra nei controlli predisposti dalle forze dell’ordine per garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e prevenire eventuali irregolarità nei pressi dei seggi. A Mugnano l’episodio ha subito fatto discutere, soprattutto per il numero di tessere rinvenute nel mezzo dell’uomo fermato.