Mezzo miliardo di fondi per i Campi Flegrei, il piano del Ministro

“Ringrazio il ministro Nello Musumeci per l’importante contributo offerto ai lavori della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali sulla spinosa questione dei Campi Flegrei.

Oggi in Commissione abbiamo analizzato le misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico che il Governo ha messo in campo con il decreto-legge 91 del 2 luglio 2024”.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Francesco SILVESTRO, Presidente della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali.

“ Saranno stanziati circa mezzo miliardo di fondi, una somma mai impegnata per una zona così limitata come quella dei Campi Flegrei. Il commissario straordinario avrà la possibilità di usufruire di 136 milioni per gli edifici pubblici, di 285 milioni per le infrastrutture, oltre a 16 milioni per i plessi scolastici dichiarati inagibili. Inoltre, non potranno più essere rilasciati permessi per costruire nuove case e saranno mappati gli edifici nella zona di intervento delimitata dalla protezione civile. Oggi, con la presenza del Ministro, abbiamo cercato di fare chiarezza su una questione delicata e che interessa tutti gli abitanti, circa 1,5 milioni, della zona flegrea” conclude SILVESTRO.