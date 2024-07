Il Bene-bis è partito: nominati 5 assessori della nuova giunta

CASORIA. Prende forma l’esecutivo “Bene-bis”. Nella giornata di oggi il sindaco Raffaele Bene ha nominato cinque assessori della giunta con la quale lavorerà per il suo secondo mandato da primo cittadino di Casoria. Il vicesindaco sarà Gaetano Palumbo.

Appena saranno espletate alcune formalità burocratiche relative alle autorizzazioni dei rispettivi Enti di appartenenza, il primo cittadino casoriano provvederà, inoltre, a nominare anche gli ultimi due assessori: attualmente le deleghe non assegnate restano in campo allo stesso Bene. Questi gli assessori nominati da Raffaele Bene con le rispettive deleghe:

– GAETANO PALUMBO – VICESINDACO – CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

– ANDREA CAPANO – LAVORI PUBBLICI

– MARIA CRISPINO – PERSONALE

– VALERIO CRESCI – AMBIENTE E PATRIMONIO

– ANTONIO RICCIARDI – POLIZIA MUNICIPALE E ASSETTO DEL TERRITORIO

“Ho scelto una giunta di alto profilo grazie ad una squadra di governo che presenta alla Città tutte le professionalità necessarie. L’esecutivo che presentiamo in queste ore parte dalla scelta premiata dagli elettori di costruire una coalizione politica e dalla nostra idea di offrire un giusto connubio tra politici e tecnici” spiega Raffaele Bene. “Altre due professionalità sono in attesa dell’espletamento delle relative autorizzazioni degli enti di appartenenza e conto di ufficializzarle a breve, ma avevamo l’obbligo di iniziare a lavorare in modo incisivo per continuare il processo di miglioramento della nostra Casoria, partendo dai problemi ancora da risolvere”.