Marigliano, il Prefetto inaugura la control room dell’ impianto di videosorveglianza

Marigliano, Il Prefetto di Napoli incontra la comunità ed inaugura la centrale operativa dell’impianto di videosorveglianza

Michele di Bari: “Qui c’è un altissimo senso civico ed un tessuto cittadino fervido e vivace”

“Qui c’è un tessuto cittadino vivace e fertile e c’è un altissimo senso civico: un valore aggiunto che va sempre custodito e tutelato come le tante bellezze di questa città che oggi ha un respiro grande. Per questo l’esercizio di democrazia che ci sarà a breve rappresenta anche la sfida per un futuro di crescita”: è quanto ha dichiarato il prefetto di Napoli Michele di Bari che oggi ha fatto visita alla comunità di Marigliano, dove è stato accolto dal commissario straordinario Ida Carbone, dal sub commissario prefettizio Adriana D’Angiò, dai dipendenti e dai dirigenti del Comune oltre che da una folta rappresentanza di associazioni cittadine, dirigenti scolastici, istituzioni religiose e forze dell’ordine. Il prefetto ha anche inaugurato la control room dell’impianto di videosorveglianza che, con le oltre 90 telecamere installate sul territorio cittadini, i lettori di targhe ed il tracciamento dei veicoli lungo le strade consente un efficace monitoraggio dell’area, funge da deterrente nei confronti dei reati ambientali e predatori. Strategico anche il contributo alle indagini delle forze dell’ordine nell’individuazione dei responsabili di eventi criminosi. Durante il saluto nell’aula consiliare il Prefetto di Napoli, Michele di Bari ha colto l’occasione per fare rivolgere all’intera comunità gli auguri per le imminenti festività pasquali.