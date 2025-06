Luna delle Fragole e Lunistizio Maggiore: uno spettacolo raro nel cielo di giugno

La Luna piena più meridionale dei prossimi 18 anni protagonista di un evento quasi da record, con colori spettacolari e una posizione sorprendentemente bassa sull’orizzonte.

Ogni mese possiamo ammirare la Luna piena, ma quella di stasera sarà un evento davvero speciale. Si verificherà infatti la Luna piena più meridionale dei prossimi 18 anni: sarà molto bassa sull’orizzonte e apparirà insolitamente vicina, creando un effetto visivo spettacolare.

Questo raro fenomeno astronomico è noto come “Lunistizio maggiore” e rappresenta un’occasione quasi da record. Come spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope, “dopo 17 ore dalla fase di massima pienezza, il disco lunare è ancora quasi indistinguibile, ed è ragionevole considerare questo il momento clou dell’evento.”

A rendere il tutto ancora più affascinante è la coincidenza con la cosiddetta “Luna delle Fragole”, nome nato dalla tradizione dei nativi americani per indicare la Luna piena di giugno, periodo del raccolto delle fragole.

La luce lunare, filtrata dall’atmosfera terrestre, potrebbe tingersi di sfumature rossastre, arancioni o persino blu, a seconda delle condizioni atmosferiche. Un evento da non perdere, perfetto per essere ammirato a occhio nudo e immortalato in suggestive fotografie.