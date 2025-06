Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:

Nasce a Sant’Anastasia “Formazione Smart APS” – Inaugurazione ufficiale sabato 14 giugno

Sabato 14 giugno, dalle ore 19:00 alle 21:30, si terrà l’inaugurazione di Formazione Smart APS, nuovo ente del Terzo Settore con sede in via Emilio Merone 39, a Sant’Anastasia.

Formazione Smart APS nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la formazione in tutte le sue forme, offrendo opportunità concrete ai propri soci e al territorio. L’associazione intende operare in sinergia con enti pubblici e privati per proporre percorsi formativi capaci di rispondere alle molteplici esigenze della comunità locale.

Tra le principali attività previste:

• supporto per l’accesso e l’orientamento alle università telematiche;

• organizzazione di corsi per il conseguimento di certificazioni linguistiche e informatiche;

• assistenza e consulenza personalizzata per il personale scolastico, sia docente che ATA;

• orientamento al lavoro per i giovani, attraverso servizi come la redazione del curriculum vitae, la simulazione di colloqui di lavoro e percorsi formativi finalizzati all’inserimento professionale.

Ma le attività non si fermano qui! È già in fase di avvio una biblioteca sociale e, nel prossimo futuro, la sede ospiterà presentazioni di libri, incontri tematici e momenti di confronto. L’associazione vuole essere un luogo aperto all’ascolto, alla partecipazione attiva e alla collaborazione con cittadini e realtà del territorio.

Tutta la cittadinanza è invitata all’evento inaugurale di sabato 14giugno, un’occasione per conoscere da vicino questa nuova realtà associativa, incontrare i fondatori e brindare insieme all’inizio di un percorso condiviso.

Il presidente – Vincenzo Neri