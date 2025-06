Truffatore seriale di hotel arrestato a Castelvetro

Frequentava alberghi lussuosi senza pagare, ma è stato colto in fragrante

Alfonso Fabrizio Russo, un uomo di 46 anni di origini napoletane è stato arrestato nella giornata di ieri a Castelvetro, in provincia di Modena.

L’uomo ha soggiornato per circa due settimane nella suite di un hotel molto lussuoso: l’hotel Guerro, senza pagare come al solito. Era abituato a farla franca posticipando sempre il check-out per poi fornire documenti falsi per non essere rintracciato.

Questa strategia però l’ultima volta non ha funzionato perché la responsabile dell’hotel si è insospettita ed ha chiamato i carabinieri che in poco tempo sono riusciti a risalire alla sua vera identità, scoprendo che aveva precedenti per truffa, insolvenza fraudolenta e sostituzione di persona, con denunce che negli ultimi diciotto mesi sono più di sessanta