Lotto, super vincite in provincia

Pioggia di vincite in Campania in occasione dei concorsi del Lotto di venerdì 29 e sabato 30 novembre. Nella regione, infatti, sono stati centrati ben dieci premi, per un totale di oltre 182mila euro. La vincita più elevata rende felice un giocatore di Napoli: 45mila euro con un terno nel concorso di sabato.

A questo premio si aggiungono 23.750 a Santa Maria Capua Vetere (CE), 22.500 euro a Gragnano (NA) e San Giuseppe Vesuviano (NA), 14.500 euro a Teano (NA), 13.500 a Napoli, 12mila a San Marcellino (CE), 9.750 euro a Marigliano (NA), 9.500 a Napoli e 9.500 a Portico di Caserta (CE).

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,2 miliardi di euro da inizio anno.