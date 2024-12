La piccola fiera del libro nello scrigno di Visconti, dal 6 a Villa La Colombaia c’è Libraia

Libraia, piccola fiera del libro il 6 e il 7 dicembre alla Villa La Colombaia

Libraia è la piccola fiera del libro e dell’editoria che prenderà vita il 6 e il 7 dicembre 2024 nello scenario della Villa La Colombaia di Luchino Visconti a Forio (Ischia). Questo evento unico vuole celebrare l’arte e la cultura dell’editoria indipendente attraverso un tema che incarna l’essenza stessa del luogo: le isole. Isole come spazi di riflessione, terre di storie antiche, simboli di appartenenza e isolamento, di comunità e avventura.

Tra le sale storiche della Colombaia, gli editori daranno voce alle loro opere, accompagnando i visitatori in un viaggio che attraversa maree di parole, immaginari remoti e visioni contemporanee. La fiera è un’occasione per scoprire pubblicazioni rare, incontrare autori, partecipare a dibattiti e immergersi nella creatività indipendente che caratterizza il panorama culturale della regione Campania e ancora del Sud Italia. Con il patrocinio morale del Campania Libri Festival, Libraia è un appuntamento in cui passato e presente dialogano, nello spazio senza tempo di una residenza che racconta la passione per l’arte, la bellezza e la cultura, dando nuova vita al sogno di Visconti di fare della Colombaia un luogo di scambio e ispirazione culturale.

“La cultura rappresenta uno dei primi impegni che questa amministrazione a partire dal suo insediamento ha deciso di emancipare da un periodo fin troppo buio. Come quello della Villa La Colombaia, rimasta chiusa per oltre dieci anni e oggi disponibile a grandi iniziative come Libraia. Un volano per la nostra comunità – racconta il Sindaco di Forio Stanislao Verde – e per creare un indotto in grado di destagionalizzare sempre di più il territorio, ma anche per creare nuove opportunità tra i piccoli e i grandi lettori di Forio. In questo senso Bellissima, la rassegna invernale della Colombaia, vuole proprio dare una nuova visione della programmazione invernale di un territorio vocato al turismo, e offrire anche agli abitanti dell’isola eventi tutto l’anno”.

Il programma di Libraia è frutto della sinergia nata tra le case editrici partecipanti e le librerie isolane, che creando un circuito virtuoso di promozione e di condivisione di nuove opere in uscita, hanno aderito al principio di un piccolo festival indipendente che vuole celebrare l’essere isola senza sentirsi isolati. Avvicinare il mondo della letteratura ai cittadini con sempre più entusiasmo e accessibilità, dando l’opportunità reale di tornare a vivere momenti di dibattito, talk, presentazione e convivialità alla base di una comunità consapevole e curiosa.

“Abbiamo bisogno di crescere e di alimentarci con la cultura, vero strumento di emancipazione intellettuale – racconta il consigliere delegato alla cultura di Forio, Davide Laezza – Libraia e ancora Bellissima, la rassegna invernale della Villa La Colombaia rappresentano una porta verso nuovi salotti culturali, fucine di riflessione e di nuova linfa per tutti noi. Un segnale forte per i giovani, per le scuole e per tornare a incontrarsi in centri di aggregazione reali, di stimolo per la mente e per l’animo. La Villa Colombaia vuole essere un centro culturale aperto tutto l’anno, per gli isolani, per gli studenti fuori sede e ancora per i turisti, amanti di Luchino Visconti e della storia centenaria di uno spazio che vogliamo rendere sempre più accessibile e inclusivo”. La direzione artistica dell’evento Libraia e della rassegna Bellissima sono a cura di Annamaria Punzo con il sostegno del Responsabile Rup l’Arch. Giampiero Lamonica. Il nome Libraia è un’idea di Marco Verde. Il progetto grafico è a cura di Sintesi Studio.

Libraia: il programma

Due giorni, quindici incontri, tante Autrici e Autori presenti: da Peppe Lanzetta ad Alessandro Cecchi Paone e ancora da Raffaella R. Ferrè ad Alessandra Bacarelli fino a Gix con United Colors of Naples, passando per Irene Cocco, Domenico Ciruzzi, Giuseppe La Guardia, Michela Fretta, Mirella Valentini, agli isolani Angelo Conte, Benedetto Valentino, Rosario De Laurentiis, Salvatore Ronga. Speciale l’intervento del Liceo Classico “G. Buchner” le cui classi presenteranno “Suo G.M. – Le lettere di Giacomo e Velia Matteotti in un mondo sull’orlo dell’abisso”. Saranno presenti tra i banchi espositivi: Armando De Nigris Editore, Colonnese Editore, Edizioni il Papavero, Graus Edizioni, ImagAenaria Edizioni – Libreria – Stampe Antiche, Mar Dei Sargassi Edizioni, Valentino Editore, Valle del Tempo Editore, United Colors of Naples, Per l’Isola con Dante & Descartes, Giunti Editore, Libreria Du Vesuve con Marotta&Cafiero Editori.

Venerdì 6 dicembre 2024

Ore 10:00 “Libraia: raccontare la piccola editoria” . Interventi di Lucia Annicelli, Carmen Luongo e Davide Laezza . Modera Marco Verde.

. Interventi di . Modera Marco Verde. Ore 11:30: Mirella Valentini presenta “Guendaluna” . Dialoga con Marianna Lamonica. Giunti.

presenta . Dialoga con Marianna Lamonica. Ore 12:00: Peppe Lanzetta presenta “ Era l’America” . Dialoga con Mirella Armiero. Armando De Nigris Editore.

presenta “ . Dialoga con Mirella Armiero. Ore 14:00: Edizioni Vulcaniche presenta “Dentro di me – Fuori da me” di Michela Fretta, “Il Motore” di Maurizio De Giovanni e altri autori , “Me l’hanno chiesto in pochi” di Giuseppe La Guardia.

presenta di Michela Fretta, di Maurizio De Giovanni e altri autori di Giuseppe La Guardia. Ore 15:00: Raffella R. Ferrè presenta “Lo stronzo geniale” . Dialoga con Pasquale Raicaldo. Colonnese Editore.

. Dialoga con Pasquale Raicaldo. Ore 16:00: “La parola immaginata: disegnare la letteratura” , dialogo con Gix , Valentina Guerra e Marco Verde. Mostra a cura di United Colors of Naples.

, dialogo con , Valentina Guerra e Marco Verde. Mostra a cura di United Colors of Naples. Ore 18:00: Angelo Contepresenta “Amori ischitani”

Sabato 7 dicembre 2024