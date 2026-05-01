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Trasnova, Auriemma(M5S): “Ritiro licenziamenti è una prima vittoria. Ora il ministero faccia la sua parte”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo



“Sono stati mesi di lotte, telefonate, incontri e confronti anche duri, ma oggi arriva una buona notizia che ci dà sollievo. Dopo tanta preoccupazione e incertezza per i lavoratori, Trasnova ha deciso di ritirare i licenziamenti e di garantire la cassa integrazione per cessazione attività”.

Lo dichiara l’onorevole Carmela Auriemma,  Vicepresidente Vicaria del Gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e Coordinatrice M5S Provincia di Napoli, commentando la decisione dell’azienda di fare un passo indietro rispetto ai licenziamenti annunciati.

“Si tratta di un risultato importante, che restituisce un minimo di serenità e una prospettiva alle famiglie coinvolte. Non solo si evita un impatto immediato e drammatico, ma si crea anche il tempo necessario per lavorare con serietà alla ricollocazione dei lavoratori. In questa fase, infatti, nessuno resterà senza sostegno economico, potendo contare sulla cassa integrazione”.

“È una vittoria significativa, frutto della determinazione e della mobilitazione dei lavoratori, che hanno saputo difendere con forza la propria dignità e i propri diritti”.

“Adesso, però, è necessario un cambio di passo. Il Ministero competente deve portare una soluzione strutturale della vertenza. Ringrazio il dott. Losego, sappiamo bene che la situazione non è semplice ma purtroppo otto mesi corrono veloci e dopo la cassa ci deve essere l’occupazione piena per tutti i lavoratori”.

“I due investitori interessati hanno un forte radicamento territoriale: proprio per questo serve un impegno serio e immediato delle istituzioni nazionali e regionali per trasformare questa fase di transizione in una vera occasione di rilancio occupazionale”.

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