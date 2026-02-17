martedì, Febbraio 17, 2026
13.6 C
Napoli
scrivi qui...
SportCalcioClub sportivi
tempo di lettura:1 min
157

La Serie A ha un grave problema: il grande pasticcio di arbitri e Var

Ciro Cozzolino
di Ciro Cozzolino

Questa giornata di campionato non sarà ricordata per lo spettacolo dei big match come Inter-Juve e Napoli-Roma, ma per lo scempio compiuto dalla classe arbitrale. Chiaramente l’errore di La Penna, che ha indirizzato il derby d’Italia e forse l’assegnazione del titolo, ha avuto un impatto mediatico enorme, ma non è l’unico caso da matita blu: si veda l’espulsione esagerata di Orban in Parma-Verona o il fallo di reazione di Wesley non visto nella sfida del Maradona.

Questi episodi sono solo la punta dell’iceberg di un trend che va avanti ormai già dalla passata stagione, ma che in questa ha probabilmente raggiunto il suo picco massimo, dal momento che quasi ad ogni partita accade un errore grave di cui parlare. Non è giusto parlare di malafede perché ciclicamente tutte le squadre sono soggette ad episodi contrari o favorevoli, tuttavia è evidente che ci sia un problema di incompetenza arbitrale e uso del Var.

In particolare, quest’ultimo dovrebbe poter intervenire sempre in caso di chiaro errore dell’arbitro, anche sui secondi gialli, e sarebbe ancor più auspicabile l’introduzione del challenge, che garantirebbe agli allenatori la possibilità di chiedere l’intervento del Var su episodi discutibili. La situazione è piuttosto seria, perché mina l’appetibilità e la competitività di un prodotto già di per sé più povero rispetto alla Premier League.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Politica

Nasce a Somma Vesuviana il Comitato “Società civile per il NO” al referendum costituzionale

0
Riceviamo e pubblichiamo Si è costituito ieri sera a Somma...
Cronaca

Cani salvati dalla strada uccisi da cibo killer

0
A Cercola diversi cani salvati dalla strada sono stati...
Avvenimenti

Straordinario successo per il Premio “Donna lo devi a te”: premiata la famiglia di Melania Rea

0
Riceviamo e pubblichiamo   Grande partecipazione e profonda emozione hanno caratterizzato...
L'angolo del prof

Nel nostro Carnevale ci sono le tracce di due feste di Roma antica: Lupercalia e Saturnalia

0
La festa dei “Lupercalia” si celebrava tra il 13...
Attualità

Rider pagati meno di 3 euro a consegna: piattaforma sotto controllo giudiziario

0
Indagine sul sistema di gestione dei fattorini in Italia:...

Argomenti

Politica

Nasce a Somma Vesuviana il Comitato “Società civile per il NO” al referendum costituzionale

0
Riceviamo e pubblichiamo Si è costituito ieri sera a Somma...
Cronaca

Cani salvati dalla strada uccisi da cibo killer

0
A Cercola diversi cani salvati dalla strada sono stati...
Avvenimenti

Straordinario successo per il Premio “Donna lo devi a te”: premiata la famiglia di Melania Rea

0
Riceviamo e pubblichiamo   Grande partecipazione e profonda emozione hanno caratterizzato...
L'angolo del prof

Nel nostro Carnevale ci sono le tracce di due feste di Roma antica: Lupercalia e Saturnalia

0
La festa dei “Lupercalia” si celebrava tra il 13...
Attualità

Rider pagati meno di 3 euro a consegna: piattaforma sotto controllo giudiziario

0
Indagine sul sistema di gestione dei fattorini in Italia:...
Politica

Somma Vesuviana, Laudato Sì: “Riflessioni su politica, desiderio e responsabilità”

0
Somma Vesuviana è un paese dove la politica entra...
Generali

Il tuo TFR non resterà più in azienda: cosa succede davvero dal 1° luglio 2026

0
Dal 2026 cambia il destino del TFR per molti...
Cronaca

Divampa incendio nel cortile del Sannazaro, danni al teatro

0
  Notte di paura nel cuore di Chiaia, a Napoli,...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Cani salvati dalla strada uccisi da cibo killer
Articolo successivo
Nasce a Somma Vesuviana il Comitato “Società civile per il NO” al referendum costituzionale
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996