martedì, Febbraio 17, 2026
13.6 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
162

Cani salvati dalla strada uccisi da cibo killer

Federica Catapano
di Federica Catapano

A Cercola diversi cani salvati dalla strada sono stati uccisi con del cibo avvelenato per il loro abbaiare

Questa è la vicenda che si è verificata a Cercola, dove alcuni cani salvati anni fa dalla strada e adottati da una famiglia del posto, sono stati avvelenati da cibo killer e purtroppo non ce l’hanno fatta.

Il motivo di questo avvelenamento, stando alle prime informazioni, dovrebbe essere il fastidio accusato da un vicino di casa della famiglia per l’abbaiare delle creature.

I proprietari hanno subito sporto denuncia e dalle ricostruzioni dell’accaduto è emerso che il vicino avrebbe lanciato il cibo avvelenato nel piazzale dell’abitazione, in modo da attirare l’attenzione dei cani.

Però, l’esca avvelenata ha attirato anche un cagnolino non di proprietà di questa famiglia che, sentendo l’odore del cibo killer, è riuscito ad infilarsi tra le ringhiere mangiando ciò che poi lo avrebbe ucciso.

L’episodio barbaro è stato condiviso dal deputato Francesco Emilio Borrelli, a cui è stato segnalato il caso. Sui social ha dichiarato: “Siamo di fronte a un atto di una malvagità senza confini. Uccidere esseri innocenti che erano stati strappati alla strada e che avevano finalmente trovato l’amore di una famiglia è un crimine ignobile. Abbiamo ricevuto la segnalazione di questo sterminio domestico e non resteremo a guardare. È già stata sporta denuncia e a giorni l’autopsia dei medici veterinari chiarirà quale tipo di veleno sia stato utilizzato.”

Ha affermato fermamente che ci sarà giustizia per queste povere creature e per le loro famiglie e che seguirà l’iter giudiziario: “Chi usa il veleno per risolvere i propri ‘fastidi’ di vicinato è un individuo pericoloso per la società. Non si tratta solo di una lite tra condomini, ma di una condotta criminale che va punita con il massimo della pena prevista. Chiediamo giustizia per queste povere creature e per i loro proprietari distrutti dal dolore. Monitoreremo l’iter giudiziario affinché questo gesto non resti impunito: chi è capace di tanta crudeltà verso gli animali rappresenta una minaccia costante per tutti”.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Politica

Nasce a Somma Vesuviana il Comitato “Società civile per il NO” al referendum costituzionale

0
Riceviamo e pubblichiamo Si è costituito ieri sera a Somma...
Calcio

La Serie A ha un grave problema: il grande pasticcio di arbitri e Var

0
Questa giornata di campionato non sarà ricordata per lo...
Avvenimenti

Straordinario successo per il Premio “Donna lo devi a te”: premiata la famiglia di Melania Rea

0
Riceviamo e pubblichiamo   Grande partecipazione e profonda emozione hanno caratterizzato...
L'angolo del prof

Nel nostro Carnevale ci sono le tracce di due feste di Roma antica: Lupercalia e Saturnalia

0
La festa dei “Lupercalia” si celebrava tra il 13...
Attualità

Rider pagati meno di 3 euro a consegna: piattaforma sotto controllo giudiziario

0
Indagine sul sistema di gestione dei fattorini in Italia:...

Argomenti

Politica

Nasce a Somma Vesuviana il Comitato “Società civile per il NO” al referendum costituzionale

0
Riceviamo e pubblichiamo Si è costituito ieri sera a Somma...
Calcio

La Serie A ha un grave problema: il grande pasticcio di arbitri e Var

0
Questa giornata di campionato non sarà ricordata per lo...
Avvenimenti

Straordinario successo per il Premio “Donna lo devi a te”: premiata la famiglia di Melania Rea

0
Riceviamo e pubblichiamo   Grande partecipazione e profonda emozione hanno caratterizzato...
L'angolo del prof

Nel nostro Carnevale ci sono le tracce di due feste di Roma antica: Lupercalia e Saturnalia

0
La festa dei “Lupercalia” si celebrava tra il 13...
Attualità

Rider pagati meno di 3 euro a consegna: piattaforma sotto controllo giudiziario

0
Indagine sul sistema di gestione dei fattorini in Italia:...
Politica

Somma Vesuviana, Laudato Sì: “Riflessioni su politica, desiderio e responsabilità”

0
Somma Vesuviana è un paese dove la politica entra...
Generali

Il tuo TFR non resterà più in azienda: cosa succede davvero dal 1° luglio 2026

0
Dal 2026 cambia il destino del TFR per molti...
Cronaca

Divampa incendio nel cortile del Sannazaro, danni al teatro

0
  Notte di paura nel cuore di Chiaia, a Napoli,...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Straordinario successo per il Premio “Donna lo devi a te”: premiata la famiglia di Melania Rea
Articolo successivo
La Serie A ha un grave problema: il grande pasticcio di arbitri e Var
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996