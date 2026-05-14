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Il Giro d’Italia fa tappa a Pomigliano d’Arco: grande entusiasmo a Via Roma

Miriam Caiazzo
di Miriam Caiazzo
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Oggi, 14 maggio, si è svolta la VI tappa del 109° Giro d’Italia 2026, partita da Paestum e diretta a Napoli.

 

 

Tra i comuni attraversati dai ciclisti c’è anche Pomigliano d’Arco che, per l’occasione, si è preparata ad accogliere il passaggio della storica corsa rosa. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, la gara sta procedendo regolarmente.

Per garantire la sicurezza dell’evento e agevolare il passaggio degli atleti, nella giornata di oggi sono state disposte la chiusura delle scuole e diverse modifiche alla viabilità cittadina. Il percorso del Giro attraversa infatti alcune delle principali arterie della città, tra cui Via Roma, Via Mauro Leone, Via Pirozzi e la zona industriale.

Arrivati circa alle 16.40, in testa si trovano Bais, Marcellusi, Tarozzi e Vergalito che procedono con tenacia verso Napoli.

L’arrivo del Giro d’Italia rappresenta un momento di grande entusiasmo per cittadini e appassionati di ciclismo, richiamando curiosi e tifosi lungo le strade del percorso.

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