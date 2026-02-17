Nasce a Somma Vesuviana il Comitato “Società civile per il NO” al referendum costituzionale

Riceviamo e pubblichiamo

Si è costituito ieri sera a Somma Vesuviana il Comitato “Società civile per il NO” al referendum costituzionale del prossimo 22 marzo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere informazione, confronto e partecipazione consapevole su un passaggio ritenuto particolarmente rilevante per la qualità della democrazia e per il futuro dell’assetto della giustizia nel Paese.

I promotori del Comitato sottolineano come la consultazione referendaria venga interpretata non come una riforma migliorativa del sistema giudiziario, ma come un intervento che potrebbe indebolire autonomia e indipendenza della magistratura, principi considerati fondamentali per la tutela dei diritti dei cittadini, soprattutto dei più fragili.

Il Comitato ribadisce di non essere contrario alle riforme della giustizia, ma di ritenere necessario che eventuali modifiche rafforzino equilibrio, autonomia e garanzie democratiche.

Il neonato organismo civico aderisce alla rete dei comitati dell’area vesuviana e nei prossimi giorni renderà note le prime iniziative pubbliche finalizzate a sensibilizzare e informare i cittadini in vista dell’appuntamento referendario.