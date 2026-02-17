martedì, Febbraio 17, 2026
Politica
Nasce a Somma Vesuviana il Comitato “Società civile per il NO” al referendum costituzionale

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo
Si è costituito ieri sera a Somma Vesuviana il Comitato “Società civile per il NO” al referendum costituzionale del prossimo 22 marzo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere informazione, confronto e partecipazione consapevole su un passaggio ritenuto particolarmente rilevante per la qualità della democrazia e per il futuro dell’assetto della giustizia nel Paese.
I promotori del Comitato sottolineano come la consultazione referendaria venga interpretata non come una riforma migliorativa del sistema giudiziario, ma come un intervento che potrebbe indebolire autonomia e indipendenza della magistratura, principi considerati fondamentali per la tutela dei diritti dei cittadini, soprattutto dei più fragili.
Il Comitato ribadisce di non essere contrario alle riforme della giustizia, ma di ritenere necessario che eventuali modifiche rafforzino equilibrio, autonomia e garanzie democratiche.
Il neonato organismo civico aderisce alla rete dei comitati dell’area vesuviana e nei prossimi giorni renderà note le prime iniziative pubbliche finalizzate a sensibilizzare e informare i cittadini in vista dell’appuntamento referendario.
Calcio

La Serie A ha un grave problema: il grande pasticcio di arbitri e Var

0
Questa giornata di campionato non sarà ricordata per lo...
Cronaca

Cani salvati dalla strada uccisi da cibo killer

0
A Cercola diversi cani salvati dalla strada sono stati...
Avvenimenti

Straordinario successo per il Premio “Donna lo devi a te”: premiata la famiglia di Melania Rea

0
Riceviamo e pubblichiamo   Grande partecipazione e profonda emozione hanno caratterizzato...
L'angolo del prof

Nel nostro Carnevale ci sono le tracce di due feste di Roma antica: Lupercalia e Saturnalia

0
La festa dei “Lupercalia” si celebrava tra il 13...
Attualità

Rider pagati meno di 3 euro a consegna: piattaforma sotto controllo giudiziario

0
Indagine sul sistema di gestione dei fattorini in Italia:...

