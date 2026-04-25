Il Napoli rompe due tabù: le goleade in casa e KDB

Il Napoli travolge la Cremonese con un netto 4-0 allo stadio Maradona e ritrova non solo i tre punti, ma anche una dimensione offensiva che, numeri alla mano, mancava da tempo. Al centro della scena c’è Kevin De Bruyne, al primo gol in campionato su azione dopo ben 34 giornate.

La gara del 24 aprile 2026 è stata a senso unico: il Napoli ha sbloccato subito il match e ha dominato in lungo e in largo, chiudendo già nel primo tempo i conti e dilagando nella ripresa. De Bruyne ha illuminato la manovra, confermandosi il vero faro della squadra di Antonio Conte, capace di incidere sia nella costruzione che negli ultimi metri.

Ma il dato più interessante arriva dalle statistiche. Questo 4-0 non è solo una vittoria larga: è un evento raro nella storia recente del Napoli, soprattutto in casa. L’ultima volta che gli azzurri avevano vinto al Maradona con almeno quattro gol segnati (quindi uno scarto minimo di +4 o comunque una goleada netta) risaliva al 29 ottobre 2022, quando travolsero il Sassuolo 4-0 nell’era Spalletti . Da allora, pur tra successi importanti, non si era più vista una vittoria così ampia davanti al pubblico di Fuorigrotta.

Ancora più significativo il dato legato alla gestione Conte: da quando il tecnico è arrivato sulla panchina azzurra, il Napoli ha costruito gran parte dei suoi successi su vittorie di misura o con scarti ridotti, senza particolare esplosività offensiva . Il 4-0 alla Cremonese rappresenta quindi la vittoria più larga dell’era Conte in Serie A e rompe una tendenza chiara.

Allargando lo sguardo all’intero campionato, il Napoli non vinceva una partita di Serie A con quattro gol di scarto in casa proprio da quella gara del 2022 contro il Sassuolo. Sono passati oltre tre anni senza una goleada di questo tipo, a conferma di quanto sia stato atipico, per numeri e modalità, il successo contro la Cremonese.

Non solo: negli ultimi anni, anche quando il Napoli ha dominato il campionato, raramente ha mantenuto una continuità di risultati con scarti così ampi. Le goleade, pur presenti, erano episodi più che una costante. Ecco perché il 4-0 di ieri assume un valore che va oltre il punteggio.

La partita contro la Cremonese segna dunque una doppia svolta: da un lato la ritrovata brillantezza offensiva, dall’altro la conferma che il Napoli di Conte può evolversi, aggiungendo alla solidità anche una maggiore incisività sotto porta.

In questo scenario, De Bruyne diventa il simbolo perfetto: un campione a ritmi ribassati ma capace di incidere anche con la marcatura quando si aprono gli spazi.

Il messaggio è chiaro: il Napoli non è solo efficace. Può tornare a essere anche spettacolare.