Somma, Assessore Micillo: “al via il progetto di rifacimento delle strade della città”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Ezio Micillo (Assessore al Bilancio del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano): “ Ben 1.500.000 euro per il rifacimento di quasi tutte le strade a Somma Vesuviana. Non aumentiamo le tariffe Tari. Confermiamo le agevolazioni. Con l’approvazione del pareggio di Bilancio continua l’azione di risanamento dei conti del Comune di Somma Vesuviana”.

A Somma Vesuviana la giunta approverà il finanziamento del progetto di rifacimento di quasi tutte le strade.

“Con l’approvazione del pareggio di Bilancio continua l’azione di risanamento dei conti del Comune di Somma Vesuviana. Contestualmente prosegue anche l’azione amministrativa: abbiamo confermato il servizio del trasporto scolastico, il servizio mensa, non sono aumentate le tariffe Tari confermando le agevolazioni per i nuclei familiari costituiti da un solo componente. Costante l’impegno dell’Aministrazione Comunale guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno, nel portare avanti programmi e progetti per Somma Vesuviana. In questi giorni, a garanzia della sicurezza degli automobilisti e cittadini tutti, verrà approvato in giunta un progetto per il rifacimento di quasi tutte le strade di Somma Vesuviana, investendo circa 1.500.000,00 di euro in tre anni. Insomma, si continua a lavorare nell’interesse dell’intera comunità sommese. Auspico, facendo appello al buon senso di tutti, che questo percorso possa essere fatto, nel rispetto dei ruoli, da tutti gli attori della politica sommese. A tal proposito faccio mia una citazione di Eduardo De Filippo, pubblicata sui social da un consigliere comunale – L’uomo è uomo quando amministra e valorizza nella stessa misura tanto il suo coraggio quanto le sue paure -”. Lo ha affermato Ezio Micillo, Assessore al Bilancio e ai Lavori Pubblici del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.