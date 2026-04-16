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Banditi si barricano con ostaggi durante rapina in banca

Redazione1
di Redazione1

 

Momenti di alta tensione nella tarda mattinata di oggi, 16 aprile, nel quartiere Arenella di Napoli, dove è in corso una rapina all’interno della filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro. L’intera area è stata rapidamente isolata dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi – almeno due – sarebbero entrati in banca armati, uno dei quali con il volto nascosto da un casco integrale. Alla vista dei carabinieri e degli agenti della Polizia di Stato, i rapinatori si sarebbero barricati all’interno dell’istituto di credito, trattenendo diverse persone tra clienti e dipendenti. All’interno ci sarebbero circa trenta presenti.

La situazione resta estremamente delicata: almeno tre persone avrebbero accusato malori e per questo motivo sono state allertate le ambulanze, pronte a intervenire. Nel frattempo, intorno alle 12.45, sul posto sono arrivati anche gli specialisti del Gruppo Intervento Speciale (GIS), segnale che si sta valutando ogni possibile scenario operativo.

Nei pressi della banca è stata rinvenuta un’Alfa Romeo di colore nero con targa provvisoria cartacea: secondo gli investigatori, potrebbe essere il mezzo utilizzato per la fuga dai rapinatori. L’auto è ora sotto esame.

Le forze dell’ordine stanno presidiando non solo gli ingressi della filiale, ma anche le strutture adiacenti. Non viene esclusa, infatti, la possibilità che i malviventi possano tentare di scappare attraverso vie secondarie, come passaggi interni o aperture nei muri.

Al momento la zona resta blindata e non si esclude che possa scattare un’irruzione da parte delle unità speciali per mettere fine alla vicenda.

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