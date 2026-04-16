giovedì, Aprile 16, 2026
16.4 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
118

Teatro San Carlo, inchiesta sui conti: 12 indagati. Ci sono nomi eccellenti

Redazione1
di Redazione1

 

Si allarga l’indagine sulla gestione economica della Fondazione del Teatro San Carlo di Napoli, con dodici persone iscritte nel registro degli indagati. Tra i nomi figurano l’ex sovrintendente Stéphane Lissner e l’ex direttrice generale Emmanuela Spedaliere. L’inchiesta, coordinata dalla Procura partenopea, ruota attorno a ipotesi di truffa, falso e peculato.

Su delega dei magistrati, la Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni negli uffici della Fondazione, acquisendo documenti utili a ricostruire le modalità di gestione precedenti all’arrivo dell’attuale sovrintendente Fulvio Macciardi.

Due i principali filoni investigativi. Il primo riguarda una serie di contratti stipulati con artisti di rilievo internazionale. Secondo l’accusa, sarebbero stati riconosciuti compensi ritenuti gonfiati attraverso attività collaterali – come lezioni, seminari e masterclass – formalmente previste ma, in alcuni casi, mai svolte. La somma complessiva contestata si aggirerebbe intorno ai 212mila euro e coinvolgerebbe cinque artisti, tra cui il tenore Jonas Kaufmann.

Per questo capitolo, nei confronti di Lissner e degli artisti viene ipotizzato il reato di truffa. Risultano inoltre indagati Ilias Tzempetodinis, allora direttore dell’Accademia di canto, la stessa Spedaliere e alcune dirigenti della Fondazione. Gli investigatori stanno approfondendo anche la questione delle firme presenti sugli atti: tutte identiche, potrebbero essere state apposte in formato digitale o addirittura senza il diretto intervento dell’ex sovrintendente.

Il secondo filone si concentra sulle attività delle Officine San Carlo di Vigliena. Qui, sotto la direzione artistica di Michele Sorrentino Mangini, figlio di Spedaliere, sarebbero stati organizzati spettacoli ritenuti non compatibili con la destinazione della struttura. Da questo punto nasce l’ipotesi di peculato.

Le perquisizioni hanno interessato anche abitazioni e uffici di alcuni indagati, tra cui Spedaliere, Sorrentino Mangini e altri funzionari coinvolti. Parallelamente, sulla vicenda si muove anche la Corte dei conti, che sta verificando eventuali danni erariali.

L’indagine è ancora nella fase preliminare e tutti gli indagati potranno chiarire la propria posizione nei prossimi sviluppi giudiziari.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Avvenimenti

Sant’Anastasia, la NexSolution promuove l’evento “opportunità di sviluppo per le imprese del Mezzogiorno”

0
Un evento promosso da NexSolution Srl per favorire il...
Attualità

Stabilimento Leonardo, attivisti identificati dai carabinieri durante volantinaggio

0
Momenti di tensione nella mattinata di ieri davanti allo...
Politica

Somma Vesuviana, la coalizione di centrosinistra : “Silvia Svanera è la nostra candidata sindaca”

0
Riceviamo dalla coalizione e pubblichiamo dal centro Silvia Svanera è...
Politica

Somma Vesuviana: Il quadro politico verso le amministrative

0
A Somma Vesuviana il quadro politico, seppur tra incertezze...
Avvenimenti

Baglioni agli studenti della Federico II: “Sono iscritto all’albo degli Architetti di Napoli”

0
Nella giornata di ieri, intorno alle 14:30, si è...

Argomenti

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Somma Vesuviana, la coalizione di centrosinistra : “Silvia Svanera è la nostra candidata sindaca”
Articolo successivo
Stabilimento Leonardo, attivisti identificati dai carabinieri durante volantinaggio
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996