Somma Vesuviana, Nocerino all’evento “Resto a Somma”: «Patto generazionale con i giovani, protagonisti veri della crescita della città»

Partecipazione ampia e tanto entusiasmo hanno caratterizzato l’evento di presentazione di “Resto a Somma”, il programma politico promosso da Spazio Agòn, realtà nata dall’iniziativa di un gruppo di giovani del territorio che hanno scelto di investire il proprio futuro nella città.

All’incontro ha preso parte Peppe Nocerino, candidato alla carica di sindaco di Somma Vesuviana alle elezioni del 24 e 25 maggio, che ha espresso apprezzamento per il percorso avviato dal gruppo, sottolineando il valore di una partecipazione autentica e consapevole. «Non ho nascosto la mia emozione – ha dichiarato – davanti a una comunità giovane e viva, capace di mettersi in gioco con serietà e visione».

Nel corso dell’evento è emerso con forza il ruolo centrale delle nuove generazioni. «Per la prima volta – ha aggiunto Nocerino – i giovani sono davvero protagonisti a Somma Vesuviana in una campagna elettorale. Non semplici spettatori, ma parte attiva nella costruzione di idee e proposte».

Da qui la scelta di condividere il progetto e formalizzare un patto generazionale con Spazio Agòn, fondato su uno scambio concreto di competenze, esperienze e valori. Un percorso che, nelle intenzioni, punta a superare logiche tradizionali e a costruire una visione comune orientata al futuro della città.

«È un segnale forte – ha concluso – che parla di appartenenza, responsabilità e prospettiva. Il futuro di una comunità si costruisce così».