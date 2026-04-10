Cercola: riconoscimento per Antonia Ricciardi, ambasciatrice della pizza nel mondo

Riceviamo e pubblichiamo

Stamattina, il sindaco Biagio Rossi ha conferito un pubblico riconoscimento ad Antonia Ricciardi, consegnandole una targa del Comune di Cercola “per il costante impegno nella diffusione della cultura e della tradizione gastronomica Italiana nel mondo, e per l’attività formativa e sociale che svolge con passione e dedizione, dando prestigio alle proprie radici e lustro al territorio di Cercola”.

Docente nella formazione professionale nei settori dell’ospitalità, del turismo e della ristorazione, dal 2014 Antonia ha dedicato la propria attività alla crescita delle persone attraverso l’educazione e l’inserimento nel mondo del lavoro. Si è anche distinta come Brand Ambassador della Verace Pizza Napoletana per la Spagna, le Baleari e le Canarie e come Presidente dell’Università della Pizza Italiana nel Mondo, contribuendo alla diffusione dell’eccellenza gastronomica italiana a livello internazionale. È stata, inoltre, autrice del Professional Pizza Manual, organizzatrice e giudice di competizioni nazionali e internazionali, nonché capitana del team spagnolo

al Campionato Mondiale di Parma.

«Antonia è profondamente legata a Cercola, terra delle sue origini, dove la sua famiglia, che oggi l’ha accompagnata, continua a risiedere. Nel corso della sua vita professionale ha saputo trasformare passione e competenza in strumenti di promozione culturale. Merita, inoltre, particolare riconoscimento il suo impegno sociale, volto a offrire opportunità di formazione e integrazione a persone appartenenti a contesti vulnerabili» ha affermato il sindaco Rossi, che poi ha aggiunto: «Per la dedizione, per il forte legame con Cercola, per i valori di inclusione e per aver portato con orgoglio nel mondo le tradizioni e l’identità della nostra terra, sono stato quindi molto contento di aver conferito ad Antonia questo riconoscimento a nome di tutta la nostra comunità».