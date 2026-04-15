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Somma Vesuviana, la coalizione di centrosinistra : “Silvia Svanera è la nostra candidata sindaca”

Carmela D'Avino
di Carmela D'Avino
Riceviamo dalla coalizione e pubblichiamo dal centro
Silvia Svanera è la candidata sindaca della coalizione di centrosinistra per Somma Vesuviana. Dirigente scolastica e figura della società civile, Silvia Svanera mette la propria esperienza al servizio di una candidatura che nasce in una fase delicata per la città e intende offrire a Somma Vesuviana una prospettiva di amministrazione autorevole e responsabile.
La coalizione che la sostiene è composta da:
  – Lista Noi – Silvia Svanera Sindaca
  – Partito Democratico  (PD)
  – Movimento 5 Stelle (M5S)
  – Lista Per – per le persone e la comunità.
  – Avanti – (PSI CDU)
  – A Testa Alta – Somma Libera e Forte
  -Alleanza Verdi e Sinistra (AVS)
Forze politiche ed esperienze civiche diverse, tenute insieme da un’esigenza comune: misurarsi con i problemi reali di Somma Vesuviana e segnare una chiara discontinuità nei metodi e nelle priorità.
Silvia Svanera assume la guida di questa coalizione con l’impegno di trasformare questa discontinuità in una proposta fondata su serietà, trasparenza e rispetto dei cittadini.
“In questi anni ho lavorato ogni giorno per la crescita delle nuove generazioni, nella convinzione che educare significhi anche assumersi responsabilità, dire la verità e formare coscienze libere. Oggi metto lo stesso impegno al servizio di Somma Vesuviana. La città ha bisogno di un’amministrazione affidabile, capace di parlare con chiarezza ai cittadini, di non nascondere i problemi e di affrontarli con responsabilità e trasparenza. È con questo spirito che assumo la guida di questa coalizione”, dichiara Silvia Svanera.
Nei prossimi giorni la coalizione renderà pubblica la propria impostazione politica e programmatica, indicando priorità, metodo e impegni verso la città. Una proposta rivolta all’intera comunità, fondata su attenzione ai bisogni reali, rispetto dei cittadini, chiarezza nelle scelte pubbliche, tutela dei servizi essenziali e ricostruzione delle condizioni per il rilancio della città.
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