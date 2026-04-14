Somma al voto, Il Pd ufficializza il sostegno a Silvia Svanera sindaco

Riceviamo e pubblichiamo

Il Partito Democratico di Somma Vesuviana, dopo un’attenta valutazione, comunica la propria adesione e il pieno sostegno alla candidatura a sindaco di Silvia Svanera per le elezioni comunali di maggio.

Riteniamo che la figura di Silvia Svanera rappresenti la scelta più autorevole per guidare la nostra città, con una proposta amministrativa solida, inclusiva e orientata al bene comune. La sua candidatura incarna i valori del centrosinistra e del campo largo che il PD locale ha sempre voluto costruire: competenza, ascolto dei cittadini e visione unitaria per il futuro di Somma Vesuviana.

Il PD di Somma Vesuviana si mette a disposizione per contribuire attivamente alla campagna elettorale, mettendo al centro i temi del lavoro, dei servizi, dell’ambiente e della partecipazione democratica. È il momento di superare le divisioni e rimettere il “noi” davanti all’“io”.

Partito Democratico – Circolo di Somma Vesuviana