martedì, Aprile 14, 2026
16.9 C
Napoli
scrivi qui...
Politica
tempo di lettura:Meno di un minuto min
580

Somma al voto, Il Pd ufficializza il sostegno a Silvia Svanera sindaco

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

Il Partito Democratico di Somma Vesuviana, dopo un’attenta valutazione, comunica la propria adesione e il pieno sostegno alla candidatura a sindaco di Silvia Svanera per le elezioni comunali di maggio.

Riteniamo che la figura di Silvia Svanera rappresenti la scelta più autorevole per guidare la nostra città, con una proposta amministrativa solida, inclusiva e orientata al bene comune. La sua candidatura incarna i valori del centrosinistra e del campo largo che il PD locale ha sempre voluto costruire: competenza, ascolto dei cittadini e visione unitaria per il futuro di Somma Vesuviana.

Il PD di Somma Vesuviana si mette a disposizione per contribuire attivamente alla campagna elettorale, mettendo al centro i temi del lavoro, dei servizi, dell’ambiente e della partecipazione democratica. È il momento di superare le divisioni e rimettere il “noi” davanti all’“io”.

Partito Democratico – Circolo di Somma Vesuviana

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Comunicati Stampa

Da Somma un passo per la ricerca: il Torricelli alla maratona Telethon di Napoli

0
Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:  Napoli corre con Telethon: il...
Cronaca

Dal Vesuviano al Casertano per depredare anziano di soldi e oro con la truffa del nipote

0
Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alle truffe ai...
Appuntamenti

Acerra ‘Città della Prevenzione’: sabato test e screening a tutela della salute

0
    ACERRA – Tutela della salute pubblica, Acerra ‘Città della Prevenzione’....
Avvenimenti

Somma Vesuviana, successo di partecipazione per l’evento promosso da “Giovani in Campo”

0
Riceviamo e pubblichiamo   Domenica 12 aprile il Teatro Summarte si...
Cronaca

Discarica abusiva vicino al liceo, area sotto sequestro a Marigliano

0
Marigliano, continua senza sosta l’azione di contrasto allo sversamento...

Argomenti

Comunicati Stampa

Da Somma un passo per la ricerca: il Torricelli alla maratona Telethon di Napoli

0
Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:  Napoli corre con Telethon: il...
Cronaca

Dal Vesuviano al Casertano per depredare anziano di soldi e oro con la truffa del nipote

0
Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alle truffe ai...
Appuntamenti

Acerra ‘Città della Prevenzione’: sabato test e screening a tutela della salute

0
    ACERRA – Tutela della salute pubblica, Acerra ‘Città della Prevenzione’....
Avvenimenti

Somma Vesuviana, successo di partecipazione per l’evento promosso da “Giovani in Campo”

0
Riceviamo e pubblichiamo   Domenica 12 aprile il Teatro Summarte si...
Cronaca

Discarica abusiva vicino al liceo, area sotto sequestro a Marigliano

0
Marigliano, continua senza sosta l’azione di contrasto allo sversamento...
Cronaca

Acerra, rissa durante la Comunione dei bambini: schiaffi tra padre e nuovo partner della madre

0
  ACERRA – Una cerimonia religiosa si trasforma in caos...
Il posto di Harry

Cresce la presenza di Wizz Air a Napoli Capodichino

0
La Wizz Air seconda compagnia aerea in Italia per...
Redazionale

Il rap napoletano a Sanremo: la nuova narrazione della città di Pulcinella

0
Napoli è, vuoi cultura, vuoi per tradizione, vuoi ancora...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Da Somma un passo per la ricerca: il Torricelli alla maratona Telethon di Napoli
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996