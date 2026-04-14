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Dal Vesuviano al Casertano per depredare anziano di soldi e oro con la truffa del nipote

Redazione1
di Redazione1

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alle truffe ai danni degli anziani da parte dei Carabinieri. I militari della Stazione di Teano hanno deferito in stato di libertà, per truffa aggravata in concorso, un 42enne di Terzigno (NA) e un 27enne di origini marocchine, residente a San Giuseppe Vesuviano (NA) e regolarmente presente sul territorio nazionale.

L’indagine ha preso avvio nella mattinata del 13 aprile scorso, quando a Pineto (TE) una donna di 88 anni si è recata presso la locale Stazione dei Carabinieri per formalizzare una denuncia-querela contro ignoti. L’anziana ha raccontato di aver ricevuto, intorno alle ore 11.00, una telefonata da un uomo che, spacciandosi per il nipote, le avrebbe rappresentato un’improvvisa e urgente necessità di denaro.

Con abilità e raggiri, il truffatore è riuscito a convincere la vittima a consegnare a un complice la somma di 1.600 euro in contanti e diversi gioielli in oro.

Immediata la reazione dei militari dell’Arma: grazie alla tempestiva segnalazione della Stazione di Pineto, i Carabinieri di Teano sono riusciti a intercettare, nei pressi dell’uscita autostradale di Caianello (CE), un’autovettura Fiat 500L sospetta, a bordo della quale viaggiavano i due uomini ritenuti responsabili del raggiro.

Sottoposti a perquisizione personale e veicolare, i fermati sono stati trovati in possesso dell’intera somma sottratta, pari a 1.600 euro, e di numerosi monili in oro, senza fornire alcuna valida giustificazione circa la provenienza.

Condotti presso la caserma della Compagnia Carabinieri di Capua, i militari hanno proceduto a una dettagliata documentazione fotografica dei preziosi rinvenuti. Le immagini sono state immediatamente trasmesse ai colleghi di Pineto, che hanno predisposto un album fotografico sottoposto alla visione della vittima.

La donna ha riconosciuto senza esitazioni sia uno dei due indagati, identificandolo come l’autore materiale della truffa, sia i gioielli come propri.

L’autovettura utilizzata per il colpo e l’intera refurtiva sono state sottoposte a sequestro.

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