Pollena Trocchia, distribuiti all’I.C. Gaetano Donizetti gli opuscoli “StradAmica”

Riceviamo e pubblichiamo

Partita la consegna degli opuscoli “StradAmica” agli alunni dell’Istituto Comprensivo Gaetano Donizetti di Pollena Trocchia. Dopo che, nelle scorse ore, i libretti sono stati consegnati alle classi del plesso Viviani, nei prossimi giorni il progetto proseguirà raggiungendo tutti gli alunni della scuola primaria dell’I.C. Donizetti.

«È stata una mattinata emozionante, soprattutto per la curiosità e la partecipazione con la quale studenti e studentesse hanno accolto l’iniziativa. L’opuscoletto offre valide indicazioni di educazione stradale, ma non solo: al suo interno spazio anche alla raccolta differenziata, allo sport e al bullismo, piaga che colpisce in particolar modo le scuole e per arginare la quale bisogna sempre tenere alto il livello di attenzione anche grazie ad iniziative come questa. Ringrazio l’Istituto Donizetti, la dirigente scolastica, dr.ssa Maria D’Agostino, il corpo docente e il personale scolastico tutto per la collaborazione che ha permesso l’iniziativa» ha detto Arturo Cianniello, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Pollena Trocchia.

«Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto convinti dell’importanza di sensibilizzare anche i nostri studenti più giovani sui rischi della strada e sull’importanza di adottare e far adottare ai loro genitori sempre comportamenti responsabili, affrontando temi cruciali come la guida sicura, il rispetto del Codice della Strada e la dissuasione di comportamenti pericolosi, nella consapevolezza che prevenire è meglio che sanzionare» ha detto Carmen Filosa, assessore alla Polizia Municipale. La stampa degli opuscoli è stata realizzata a costo zero per l’ente grazie a Gi.Effe marketing & comunicazione.

«Questa Amministrazione lavora sempre per far procedere di pari passo il potenziamento delle strutture scolastiche, come dimostra la recente inaugurazione dell’area ludico-fitness adiacente al plesso Fusco, e la collaborazione con il mondo della scuola attraverso progetti, attività e iniziative capaci di avere ricadute positive sul territorio perché, va sempre ricordato, gli studenti di oggi sono i cittadini di domani» ha concluso Carlo Esposito, sindaco del comune vesuviano.