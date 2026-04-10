venerdì, Aprile 10, 2026
14.3 C
Napoli
scrivi qui...
Comunicati Stampa
tempo di lettura:1 min
234

Pollena Trocchia, distribuiti all’I.C. Gaetano Donizetti gli opuscoli “StradAmica”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

Partita la consegna degli opuscoli “StradAmica” agli alunni dell’Istituto Comprensivo Gaetano Donizetti di Pollena Trocchia. Dopo che, nelle scorse ore, i libretti sono stati consegnati alle classi del plesso Viviani, nei prossimi giorni il progetto proseguirà raggiungendo tutti gli alunni della scuola primaria dell’I.C. Donizetti.

«È stata una mattinata emozionante, soprattutto per la curiosità e la partecipazione con la quale studenti e studentesse hanno accolto l’iniziativa. L’opuscoletto offre valide indicazioni di educazione stradale, ma non solo: al suo interno spazio anche alla raccolta differenziata, allo sport e al bullismo, piaga che colpisce in particolar modo le scuole e per arginare la quale bisogna sempre tenere alto il livello di attenzione anche grazie ad iniziative come questa. Ringrazio l’Istituto Donizetti, la dirigente scolastica, dr.ssa Maria D’Agostino, il corpo docente e il personale scolastico tutto per la collaborazione che ha permesso l’iniziativa» ha detto Arturo Cianniello, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Pollena Trocchia.

«Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto convinti dell’importanza di sensibilizzare anche i nostri studenti più giovani sui rischi della strada e sull’importanza di adottare e far adottare ai loro genitori sempre comportamenti responsabili, affrontando temi cruciali come la guida sicura, il rispetto del Codice della Strada e la dissuasione di comportamenti pericolosi, nella consapevolezza che prevenire è meglio che sanzionare» ha detto Carmen Filosa, assessore alla Polizia Municipale. La stampa degli opuscoli è stata realizzata a costo zero per l’ente grazie a Gi.Effe marketing & comunicazione.

«Questa Amministrazione lavora sempre per far procedere di pari passo il potenziamento delle strutture scolastiche, come dimostra la recente inaugurazione dell’area ludico-fitness adiacente al plesso Fusco, e la collaborazione con il mondo della scuola attraverso progetti, attività e iniziative capaci di avere ricadute positive sul territorio perché, va sempre ricordato, gli studenti di oggi sono i cittadini di domani» ha concluso Carlo Esposito, sindaco del comune vesuviano.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Comunicati Stampa

Cercola: riconoscimento per Antonia Ricciardi, ambasciatrice della pizza nel mondo

0
Riceviamo e pubblichiamo Stamattina, il sindaco Biagio Rossi ha...
Politica

Acerra, ok dal Consiglio al nuovo istituto Munari: saranno rifatte anche strade e piazze

0
ACERRA - Consiglio comunale, via libera alla realizzazione della...
Cronaca

Allarme bomba a Pompei, evacuato il liceo “E. Pascal”

0
Questa mattina, intorno alle 11, è arrivata una telefonata...
Attualità

Somma Vesuviana, Dema, la Rsu: “Promesse e silenzi: la storia di un anno senza risposte”

0
Riceviamo dalla  Rsu Fim, Fiom Uilm Dema spa e...
Cronaca

Vanno nelle campagne di Marigliano alla ricerca dell’amore proibito: 5 beccati con le prostitute

0
Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla prostituzione da...

Argomenti

Comunicati Stampa

Cercola: riconoscimento per Antonia Ricciardi, ambasciatrice della pizza nel mondo

0
Riceviamo e pubblichiamo Stamattina, il sindaco Biagio Rossi ha...
Politica

Acerra, ok dal Consiglio al nuovo istituto Munari: saranno rifatte anche strade e piazze

0
ACERRA - Consiglio comunale, via libera alla realizzazione della...
Cronaca

Allarme bomba a Pompei, evacuato il liceo “E. Pascal”

0
Questa mattina, intorno alle 11, è arrivata una telefonata...
Attualità

Somma Vesuviana, Dema, la Rsu: “Promesse e silenzi: la storia di un anno senza risposte”

0
Riceviamo dalla  Rsu Fim, Fiom Uilm Dema spa e...
Cronaca

Vanno nelle campagne di Marigliano alla ricerca dell’amore proibito: 5 beccati con le prostitute

0
Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla prostituzione da...
Politica

Casoria, si dimette l’assessore all’Istruzione. Il congedo di Bene: “Continueremo il suo percorso”

0
CASORIA. “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ad Anna Maria Casolaro...
Comunicati Stampa

A Brusciano il 13 aprile il convegno “AMAbilmente Diversi – AMAbilmente Insieme”

0
Riceviamo e pubblichiamo In occasione del mese dedicato alla...
Comunicati Stampa

Nocerino candidato sindaco a Somma Vesuviana. Giovedì nuovo incontro pubblico

0
Riceviamo e pubblichiamo Un nuovo momento di confronto diretto con...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Cercola: riconoscimento per Antonia Ricciardi, ambasciatrice della pizza nel mondo
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996