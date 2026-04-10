venerdì, Aprile 10, 2026
20 C
Napoli
scrivi qui...
Comunicati Stampa
tempo di lettura:1 min
140

A Brusciano il 13 aprile il convegno “AMAbilmente Diversi – AMAbilmente Insieme”

Federica Catapano
di Federica Catapano

Riceviamo e pubblichiamo

In occasione del mese dedicato alla Consapevolezza sull’Autismo, il Comune di Brusciano promuove il convegno di presentazione del progetto “AMAbilmente Diversi – AMAbilmente Insieme”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sul tema dell’autismo e delle diverse abilità.

L’incontro si terrà sabato 13 aprile, dalle ore 10:30 alle ore 12:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Brusciano e vedrà la partecipazione insieme al sindaco Giacomo Romano, all’assessore al ramo, Maria Terracciano, e al responsabile dell’ufficio politiche sociali, Simona Sanseverino, delle scuole del territorio, della psicomotricista dell’età evolutiva, Emilia Parrella, della testimonianza di Loredana Torella, madre di due bimbi autistici, dell’associazione MiColorodiBlu, del coordinatore ambito N22, Rocco Fatibene, dell’artista, Felisia Sanseverino.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’inclusione attraverso un percorso articolato in attività educative e laboratoriali che coinvolgeranno il territorio nei mesi successivi. In particolare, sono previsti tre ambiti di intervento: ambiente e disabilità, arte e disabilità, sport e disabilità, con il coinvolgimento diretto degli studenti e delle associazioni “ODV Insieme si può” e “ S.A.M.A”.

Un ruolo centrale sarà svolto dalle scuole del territorio, chiamate a partecipare attivamente a un percorso di cittadinanza e inclusione che si concluderà con una giornata finale dedicata alla Festa dell’Inclusione.

A sostenere il progetto è anche il mondo imprenditoriale: l’iniziativa è infatti sponsorizzata da Piccolo Supermercati, realtà da sempre attenta e sensibile alle tematiche sociali e al benessere della comunità.

“Questo progetto nasce dalla volontà di costruire una comunità più inclusiva, capace di riconoscere e valorizzare ogni persona” – dichiara il Sindaco – “AMAbilmente è un percorso che mette al centro i giovani, le scuole e le famiglie, con l’obiettivo di superare le barriere culturali e promuovere una reale integrazione. Ringraziamo tutti i partner coinvolti e, in particolare, Piccolo Supermercati per il sostegno concreto e la sensibilità dimostrata verso un tema così importante.”

Il convegno rappresenterà un momento di confronto e condivisione tra istituzioni e territorio, con l’obiettivo di rafforzare una rete sociale sempre più attenta ai bisogni delle persone con diverse abilità.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare.

 

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Vanno nelle campagne di Marigliano alla ricerca dell’amore proibito: 5 beccati con le prostitute

0
Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla prostituzione da...
Politica

Casoria, si dimette l’assessore all’Istruzione. Il congedo di Bene: “Continueremo il suo percorso”

0
CASORIA. “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ad Anna Maria Casolaro...
Comunicati Stampa

Nocerino candidato sindaco a Somma Vesuviana. Giovedì nuovo incontro pubblico

0
Riceviamo e pubblichiamo Un nuovo momento di confronto diretto con...
Politica

Somma Vesuviana, “Basta logiche di potere”: Maria Pangiroli si dimette da segretaria del PSI

0
Riceviamo e pubblichiamo   Con la presente comunico le mie dimissioni...
Avvenimenti

Pomigliano, Il torneo del liceo Imbriani in ricordo di Emmanuel e Gabriella

0
Nella giornata di ieri, mercoledì 8 aprile, il Liceo...

Argomenti

Cronaca

Vanno nelle campagne di Marigliano alla ricerca dell’amore proibito: 5 beccati con le prostitute

0
Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla prostituzione da...
Politica

Casoria, si dimette l’assessore all’Istruzione. Il congedo di Bene: “Continueremo il suo percorso”

0
CASORIA. “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ad Anna Maria Casolaro...
Comunicati Stampa

Nocerino candidato sindaco a Somma Vesuviana. Giovedì nuovo incontro pubblico

0
Riceviamo e pubblichiamo Un nuovo momento di confronto diretto con...
Politica

Somma Vesuviana, “Basta logiche di potere”: Maria Pangiroli si dimette da segretaria del PSI

0
Riceviamo e pubblichiamo   Con la presente comunico le mie dimissioni...
Avvenimenti

Pomigliano, Il torneo del liceo Imbriani in ricordo di Emmanuel e Gabriella

0
Nella giornata di ieri, mercoledì 8 aprile, il Liceo...
Avvenimenti

San Giuseppe Vesuviano, Papa Leone XIV eleverà il santuario al titolo di Basilica Minore

0
Papa Leone XIV con Breve apostolico eleverà il Santuario...
Cronaca

Provano a rubare moto, piombano gli agenti: ladri in fuga a Sant’Anastasia

0
Pomeriggio movimentato a Sant’Anastasia, dove un tentativo di furto...
Politica

Somma Vesuviana, Adele Aliperta ufficializza la candidatura: per ora è corsa a tre

0
A Somma Vesuviana prende sempre più forma il quadro...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Nocerino candidato sindaco a Somma Vesuviana. Giovedì nuovo incontro pubblico
Articolo successivo
Casoria, si dimette l’assessore all’Istruzione. Il congedo di Bene: “Continueremo il suo percorso”
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996