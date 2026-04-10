A Brusciano il 13 aprile il convegno “AMAbilmente Diversi – AMAbilmente Insieme”

Riceviamo e pubblichiamo

In occasione del mese dedicato alla Consapevolezza sull’Autismo, il Comune di Brusciano promuove il convegno di presentazione del progetto “AMAbilmente Diversi – AMAbilmente Insieme”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sul tema dell’autismo e delle diverse abilità.

L’incontro si terrà sabato 13 aprile, dalle ore 10:30 alle ore 12:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Brusciano e vedrà la partecipazione insieme al sindaco Giacomo Romano, all’assessore al ramo, Maria Terracciano, e al responsabile dell’ufficio politiche sociali, Simona Sanseverino, delle scuole del territorio, della psicomotricista dell’età evolutiva, Emilia Parrella, della testimonianza di Loredana Torella, madre di due bimbi autistici, dell’associazione MiColorodiBlu, del coordinatore ambito N22, Rocco Fatibene, dell’artista, Felisia Sanseverino.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’inclusione attraverso un percorso articolato in attività educative e laboratoriali che coinvolgeranno il territorio nei mesi successivi. In particolare, sono previsti tre ambiti di intervento: ambiente e disabilità, arte e disabilità, sport e disabilità, con il coinvolgimento diretto degli studenti e delle associazioni “ODV Insieme si può” e “ S.A.M.A”.

Un ruolo centrale sarà svolto dalle scuole del territorio, chiamate a partecipare attivamente a un percorso di cittadinanza e inclusione che si concluderà con una giornata finale dedicata alla Festa dell’Inclusione.

A sostenere il progetto è anche il mondo imprenditoriale: l’iniziativa è infatti sponsorizzata da Piccolo Supermercati, realtà da sempre attenta e sensibile alle tematiche sociali e al benessere della comunità.

“Questo progetto nasce dalla volontà di costruire una comunità più inclusiva, capace di riconoscere e valorizzare ogni persona” – dichiara il Sindaco – “AMAbilmente è un percorso che mette al centro i giovani, le scuole e le famiglie, con l’obiettivo di superare le barriere culturali e promuovere una reale integrazione. Ringraziamo tutti i partner coinvolti e, in particolare, Piccolo Supermercati per il sostegno concreto e la sensibilità dimostrata verso un tema così importante.”

Il convegno rappresenterà un momento di confronto e condivisione tra istituzioni e territorio, con l’obiettivo di rafforzare una rete sociale sempre più attenta ai bisogni delle persone con diverse abilità.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare.