Città Metropolitana, a Somma due eletti: il presidente Sommese e il consigliere Nocerino

Il più votato di Napoli e provincia è il presidente del consiglio comunale di Pomigliano d’Arco, Salvatore Cioffi, con la lista Territori in Movimento. Ma Somma Vesuviana ha due eletti a piazza Matteotti, il consigliere comunale Peppe Nocerino e il presidente del Consiglio comunale Peppe Sommese. I dati non sono ancora ufficiali perché si attende l’esito del conteggio dell’ufficio elettorale. Sommese era candidato nella lista Grande Napoli. Ce l’ha fatta anche il consigliere Nocerino, nella lista Fratelli d’Italia. Niente da fare invece per i consiglieri Antonio Granato (Forza Italia, la lista in cui è stato invece eletto Massimo Pelliccia, sindaco di Casalnuovo), Lucia Di Pilato, Celeste Allocca (Napoli al Centro), Salvatore Granato (Grande Napoli)