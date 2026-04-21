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Fuga folle a Pomigliano, evaso si schianta con l’auto contro abitazione

Redazione1
di Redazione1

Una fuga senza senso, conclusa con uno schianto e un arresto. È quanto accaduto nella notte a Pomigliano d’Arco, dove un 23enne è finito in manette dopo aver tentato di sottrarsi al controllo dei carabinieri.

Il giovane, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ha deciso di uscire dalla propria abitazione e mettersi al volante dell’auto del fratello. Una doppia violazione, considerando anche che il ragazzo non è in possesso della patente di guida.

Il caso ha voluto che proprio durante il tragitto incrociasse una pattuglia del Radiomobile di Castello di Cisterna. I militari, riconoscendolo, hanno tentato di fermarlo. A quel punto il 23enne ha scelto la fuga, dando vita a un inseguimento lungo le strade della zona.

La corsa si è rivelata breve ma pericolosa. Dopo alcuni chilometri, il giovane ha perso il controllo del veicolo, andando a impattare contro il muro perimetrale di un’abitazione. L’urto ha provocato danni evidenti sia al mezzo che alla struttura privata.

Dopo l’incidente, il 23enne è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti. Una volta dimesso, è stato accompagnato in caserma, dove è stato formalizzato l’arresto.

Per lui ora si prospettano accuse pesanti: evasione, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Dovrà inoltre rispondere dei danni causati, sia al veicolo del fratello sia alla proprietà privata danneggiata durante la fuga.

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