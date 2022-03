Acerra, Pd porta in consiglio il passaggio a full-time degli ex Lsu

Riceviamo e pubblichiamo la mozione del Partito Democratico di Acerra relativa al passaggio a full time degli Lsu dopo l’incremento delle ore di lavoro.

ACERRA – “Al fine di risolvere definitivamente l’annosa problematica riguardante gli ex Lavoratori Socialmente Utili in forza al Comune di Acerra, la capogruppo del Partito Democratico, Paola Montesarchio, ha presentato un ordine del giorno da trattare nel prossimo Consiglio Comunale. “Al Presidente del Consiglio Comunale di Acerra premesso che: con delibera di Giunta Municipale n. 35 del 25.2.2022 è stato deliberato l’aumento dell’orario di lavoro degli ex Lavoratori Socialmente Utili in forza al Comune di Acerra, di fatto incrementando il part time dal 50 al 70%, ovvero determinando in n. 25 ore e 12 minuti l’orario di lavoro settimanale per ciascun lavoratore; considerato che: la problematica dei lavoratori ex LSU è in capo all’Ente Comunale per tutte le determinazioni inerenti all’impiego parziale o totale dei lavoratori; considerato altresì che: nel corso degli ultimi 15/20 anni è stato possibile operare un consistente ridimensionamento dell’originario bacino dei LSU; valutato che: molte delle attività ordinarie del Comune sono state rese possibili grazie all’incardinamento nella dotazione organica degli ex LSU; ritenuto che: è necessario procedere alla definitiva soluzione della problematica ex LSU; verificato che: sussiste la compatibilità con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa sulla finanza pubblica;

impegna la Giunta Comunale ad adottare idonea deliberazione per la trasformazione del rapporto di lavoro di tutti i lavoratori ex L.S.U. attualmente interessati dal part time (al 70%) al rapporto full time, ovvero portando l’orario di lavoro settimanale di ciascun lavoratore a n. 36 ore””