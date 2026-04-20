Somma, Antonio Coppola: “Cambiare si può: la lista a Viso Aperto al fianco di Antonio Granato”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:



A Viso Aperto, una lista giovane che parteciperà alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, aderendo al progetto civico che ha scelto l’avvocato Antonio Granato quale candidato sindaco per la sua storia personale e per le competenze professionali ed istituzionali che assicureranno stabilità alla prossima amministrazione.

Se vuoi cambiare le cose, devi esserci: è con questo senso di responsabilità che vogliamo provare insieme ai sommesi che si riconosceranno nei candidati e nelle candidate della nostra lista ad essere protagonisti di un governo civico che avrà come unico scopo quello di restituire a Somma Vesuviana la reputazione che merita.

Avvertiamo la necessità di dimostrare che la politica è passione, identità territoriale e tutela delle nostre radici: facciamolo insieme a viso aperto!

Somma Vesuviana, lì 20/04/2026

Dott. Antonio Coppola