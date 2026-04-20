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Sant’Anastasia, “Progetto CIVICO Italia” ufficializza il sostegno al candidato sindaco Mariano Caserta

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo dal Comunicato stampa Progetto Civico Sant’ Anastasia e pubblichiamo

 

A Sant’Anastasia da qualche mese è nato Progetto Civico Italia – Sant’Anastasia, un comitato locale aderente al Progetto Civico Italia fondato da Alessandro Onorato proprio con l’idea di creare una nuova politica realmente attenta alla persona e ai territori, anche quelli più piccoli. Un’iniziativa nata con l’obiettivo di mettere al centro competenze, conoscenza del territorio, partecipazione e responsabilità, per costruire un percorso concreto e condiviso per la città.

Il progetto si fonda sulla convinzione che un buon modello amministrativo debba partire dai territori e coinvolgere direttamente i cittadini, valorizzando le energie locali e trasformandole in azioni reali, capaci di rispondere ai bisogni della comunità.
In accordo con il coordinamento regionale guidato da Carlo Puca in occasione delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, Progetto Civico Italia – Sant’Anastasia ha scelto di  sostenere la candidatura a sindaco di Mariano Caserta, condividendone la visione e l’impegno per una città più attenta, efficiente e vicina alle persone.

A testimonianza di un impegno concreto e diretto, diversi componenti del comitato hanno deciso di candidarsi nelle liste civiche a supporto del candidato sindaco. Tra questi, anche la coordinatrice del comitato, Susy Rea, che ha scelto di scendere in campo in prima persona, rafforzando ulteriormente il legame tra Progetto Civico e la partecipazione attiva alla vita amministrativa della città. Progetto Civico Italia – Sant’Anastasia si propone così come uno spazio aperto e inclusivo, dove idee, competenze e responsabilità si incontrano per costruire insieme il futuro della comunità. Le comunità si costruiscono insieme.
Il futuro si costruisce insieme

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