Città metropolitana, i primi eletti: il più votato è il presidente del consiglio di Pomigliano

Salvatore Cioffi, presidente del Consiglio Comunale di Pomigliano d’Arco è stato eletto ed è consigliere della Città metropolitana di Napoli più votato di Napoli e provincia. Sicuri eletti otltre a Cioffi anche Antonio Caiazzo di Afragola (consigliere di opposizione), Antonio Sabino di Quarto (sindaco), Massimo Pelliccia di Casalnuovo (sindaco), Salvatore Pezzella di Giugliano (consigliere di maggioranza).

Pomigliano plaude al mattatore. “Con grande gioia apprendo che il nostro presidente del Consiglio comunale, Salvatore Cioffi, è stato eletto come consigliere della Città metropolitana. È anche il più votato di Napoli e provincia”. Lo ha affermato il sindaco di Pomigliano d’Arco, Gianluca Del Mastro, aggiungendo che si tratta di “un grande risultato per tutto il nostro territorio che da oggi potrà contare su un validissimo supporto per tutte quelle azioni che sono fondamentali per lo sviluppo delle nostre Città. A Salvatore formuliamo i più sentiti complimenti e auguri di buon lavoro”.

Fi guida centrodestra. “Forza Italia è il primo partito della coalizione. Il risultato conferma il trend positivo innescato alle elezioni comunali”. Lo dichiara il coordinatore regionale vicario di Forza Italia, Fulvio Martusciello, in merito alle elezioni della Città metropolitana di Napoli. “Ora cercheremo in vista del 2023, di trovare sintesi con gli alleati che hanno ottenuto un ottimo risultato”.

La maggioranza di Manfredi. “La maggioranza che mi sostiene al Comune è ancora più ampia guardando all’area metropolitana. Il risultato è un segno di grande coesione di un progetto politico che va avanti. Credo fortemente in questo campo largo che guarda non solo alla città ma anche alla sua area metropolitana”. Così il sindaco di Napoli e della Città metropolitana, Gaetano Manfredi, all’indomani delle elezioni del Consiglio metropolitano che vede la coalizione che lo sostiene incassare 17 consiglieri su 24. Manfredi ha ribadito il suo impegno “a rimettere al centro la questione dell’area metropolitana perché ci vuole molta più attenzione per i Comuni e più dialogo con i sindaci”.

M5S ne piazza tre. “L’elezione di tre esponenti del Movimento 5 Stelle al Consiglio della Città Metropolitana è per noi motivo di grande soddisfazione. E mi ha reso particolarmente orgogliosa apprendere che il più votato di Napoli e provincia sia stato il presidente del Consiglio comunale di Pomigliano d’Arco, Salvatore Cioffi, con il quale ho condiviso gran parte del mio percorso politico e di impegno per la mia terra. Ai neoeletti consiglieri metropolitani Salvatore Cioffi, Salvatore Flocco e Salvatore Pezzella faccio il mio in bocca al lupo, certa che sapranno rappresentare al meglio le istanze dei nostri cittadini in un momento delicato, ma al contempo di forte rilancio per Napoli e il suo hinterland. È importante, per noi, avere una tale rappresentanza del Movimento in Città Metropolitana, in vista dei fondi del Pnrr, con i quali potremo ridisegnare il volto delle nostre città. Grazie ai nostri consiglieri avremo un riferimento fondamentale per collaborare a ogni livello istituzionale e contribuire perché siano investite al meglio le risorse in arrivo”. Così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino.