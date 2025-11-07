Casamarciano, apertura cantiere della casa di comunità: sarà presente De Luca

Riceviamo e pubblichiamo
Sarà inaugurato lunedì 10 novembre alle ore 9.30 il cantiere della casa di comunità di Casamarciano, in località 40 moggi, su un terreno confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla collettività.
Alla cerimonia prenderanno parte il presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca, il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo e gli altri rappresentanti dell’azienda sanitaria locale.
La struttura è un modello di sanità di prossimità che punta a rendere più accessibile la possibilità di curarsi soprattutto per la popolazione anziana e per i cittadini più fragili.
La strada che accoglierà la nuova casa di comunità sarà intitolata ai bambini di Gaza, come disposto da una recente delibera di giunta comunale, per dare un segno concreto di pace, solidarietà e tutela dei diritti dei più piccoli nel luogo stesso in cui sorgerà un presidio che si prenderà cura delle persone.
“È un momento di grande significato per Casamarciano e per tutto il territorio. La realizzazione della casa dí comunità in un bene confiscato – dichiara il sindaco Clemente Primiano –
è un segnale importante per due ragioni: da un lato restituiamo alla collettività un luogo simbolo di legalità, dall’altro portiamo la sanità più vicino ai cittadini, in particolare agli anziani e alle persone più fragili. Rendiamo concreto il diritto alla salute ed alla dignità”