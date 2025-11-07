Nuova “stesa” a Torre Annunziata, panico tra la folla

A Torre Annunziata, ieri sera, si è verificata una nuova “stesa” sul Corso principale, nel mirino un’auto in sosta

Nella serata di ieri la città di Torre Annunziata è tornata ad essere teatro di gesti criminali. Infatti, sono stati esplosi almeno quattro colpi di pistola contro un’auto parcheggiata a bordo strada.

In particolare, ieri sera intorno alle 20, sul Corso Vittorio Emanuele, nei pressi della piazza Cesaro, una raffica di colpi ha preso in pieno l’auto mirata.

Di norma è una strada dove le persone escono per fare una passeggiata o per passare del tempo in maniera spensierata, ma ieri sera regnava il caos e il panico.

Subito dopo l’esplosione dei colpi l’aria leggera del Corso cittadino è cambiata, per far spazio al terrore di non sapere cosa stesse accadendo.

Sembrerebbe essersi trattata una “stesa” in piena regola, un’avvisaglia o probabilmente un gesto per regolare conti lasciati in sospeso, quello che si sa con certezza è che il gesto non è passato inosservato.

La Polizia è subito intervenuta sul posto per eseguire i rilievi. È stata avviata un’indagine per risalire all’intestatario dell’auto e ai responsabili della sparatoria, oltre a capire il movente di questo gesto.

Fortunatamente non si sono verificati danni o feriti ma la popolazione di Torre Annunziata è stanca e spaventata da questi continui episodi criminali, chiedendo alle istituzioni di intervenire per far fronte a questa situazione ormai insostenibile.