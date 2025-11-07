Regionali, Micillo (M5S): “Con Fico supereremo marginalità delle aree interne”

Riceviamo una nota stampa da parte del Coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Salvatore Micillo e pubblichiamo

“Le aree interne della nostra Regione sono una delle priorità che Roberto Fico ha messo al centro della sua campagna elettorale e saranno al centro del suo governo regionale”. A dichiararlo è Salvatore Micillo, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle a pochi giorni dalla presentazione della proposta di legge del gruppo consiliare del M5S per la valorizzazione della Campania interna, a firma dei consiglieri regionali Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello.

“La nostra bussola – ha aggiunto Micillo – è il potenziamento dei servizi pubblici nelle aree interne della Campania garantendo il diritto alla salute, al lavoro e alla formazione affinché nessuna e nessuno debba andare via. Bisogna invertire le logiche con cui opera il governo nazionale che invece vorrebbe accompagnare le aree interne verso un declino inesorabile.

Con il Presidente Fico metteremo in campo iniziative per il rilancio di queste aree e dei piccoli comuni campani con l’obiettivo di invertire la tendenza allo spopolamento, all’invecchiamento e all’abbandono. Oltre agli evidenti punti di debolezza, le nostre aree interne possiedono risorse ambientali, ecosistemiche, artistiche e culturali, che se ben valorizzate attraverso progettualità mirate possono consentire di superare la marginalità come destino creando, ad esempio, hub di territorio e sostenendo la nascita e il consolidamento di cooperative di comunità”.