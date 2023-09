Casalnuovo, la gioia è qui: tris nell’infrasettimanale

CASALNUOVO – Arriva una vittoria importante. Ancora tra le mura amiche. Allo stadio Iorio di Casalnuovo va in scena lo show del Real Casalnuovo che subito si riscatta dopo il ko esterno e conquista tre punti importantissimi per non perdere continuità e rimanere tra le prime posizioni in classifica. L’andamento della gara è chiaro fin dalle prime battute. Sicurezza nell’impostazione di gioco, poche sbavature e tante occasioni per gli uomini di mister Raffaele Esposito.

E’ subito esordio per Andrea Cannavaro, autore di un’ottima prova di grande personalità, che prende il posto di Cappelli costretto ad uscire al 6′ minuto per l’infortunio di Cappelli. All’ottavo minuto prove di gol: Piga dalla sinistra al centro per Bonavita che spedisce fuori un tiro non preciso. Ma dopo appena un minuto il duo Piga – Bonavita non fallisce con quest’ultimo che mette a segno il suo secondo centro stagionale. Al 12′ ci prova la Gioiese con Maresca che prova ad approfittare di un’uscita di Rossi ma la palla a scavalcare finisce sopra la traversa. Ottimo il continuo fraseggio fra Carnevale, tra i migliori in campo, Reginaldo e Piga. Carnevale al 25′ ci prova dalla distanza, alto. Mentre pericolo al 24′ per i granata con la punizione di Maresca a servire Baumwollspinner che da pochi passi la mette fuori. Al 27′ intervento provvidenziale di Rossi che in uscita blocca Romano innescato da Maresca. Sul successivo calcio d’angolo ancora pericoloso Romano che di sta spedisce a lato. Al 29′ punizione interessante quasi dal limite per il Real Casalnuovo: va alla battuta Reginaldo, tiro respinto dalla barriera, ci va ancora Reginaldo, il suo tiro va a lato di poco.

Al 36′ ancora un’ottima uscita di Rossi su Moscardi a salvare il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 39′ il bel tiro a giro di Reginaldo si stampa sul palo alla destra di Ammirati. Il raddoppio è nell’aria: al 41′ punizione di Bucolo in area, spizza di testa Cannavaro, la palla arriva a Pinna che la stampa in rete. La ripresa è in discesa per i granata che controllano la gara e al minuto 8 del secondo tempo arriva anche il terzo centro stagionale per Piga servito a sinistra da un assist d’oro di Reginaldo. Al 25′ Baumwollspinner accorcia le distanze per la Gioiese su una distrazione in difesa.

Girandola di sostituzioni e i neo entrati Vivacqua e Scognamiglio provano il colpo del poker con il primo che dalla sinistra cerca la testa di Scognamiglio che non inquadra la porta. Al 38′ Buchicchio invece serve Carnevale che non trova la via del gol. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine. Grande prova dei granata che domenica torneranno in Sicilia come sette giorni fa per affrontare il Città di Sant’Agata.